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Что могут умельцы из жамбылских тюрем – выставка в Таразе

27 Ноября 2021 05:25
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Что могут умельцы из жамбылских тюрем – выставка в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Творческие работы, авторы которых являются заключенными жамбылских учреждений системы ДУИС, представлены на выставке в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Выставка декоративно-прикладных изделий ручной работы, сделанных заключенными в местах лишения свободы, экспонировалась в художественной галерее этнокультурного комплекса «Древний Тараз».

Организаторы мероприятия – сотрудники департамента уголовно-исправительной системы по Жамбылской области - посвятили выставку 30-летию Независимости Республики Казахстан и Дню Первого Президента Казахстана.

На выставке представлена деревянная декоративная посуда – чаши, леганы, пиалы и ложки, украшенные в национальном стиле. Здесь и различные шкатулки, корзины, декоративные мечи и ножи, шахматные доски и столики с подсветкой, сундучки, вазы, цветы, рамочки под фотографии и деревянные домики с выдвижными элементами. Мастерски выполненный корабль с алыми парусами, панно «EXPO-2017» с золотым человеком, огромная экспозиция, изображающая мечеть с детально проработанными архитектурными элементами. Есть даже детская качалка в виде лошадки.

Кроме поделок из дерева, посетители выставки смогли увидеть обувь, изготовленную руками заключенных.

С приветственным словом на мероприятии выступили заместитель начальника департамента уголовно-исправительной системы по Жамбылской области Еркин Нурбаев и старший помощник прокурора области Галым Конакбаев.

За проявленную активность в организации выставки и деятельность, направленную на развитие личности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и в интересах общества и государства руководителю управления культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области Ерлану Жунисбаю и другим работникам учреждения культуры были вручены благодарственные письма.

Своим мнением поделилась заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон: «Впервые в нашем городе заключенным уголовно-исправительных учреждений области была предоставлена возможность выставить ручные изделия прикладного искусства. У них есть и замечательные картины, которые мы имели возможность видеть на конкурсе, проводившемся накануне в департаменте уголовно-исполнительной системы. Я поражена тем, насколько люди могут быть творческими и тонко чувствующими искусство, несмотря на то, что они когда-то в жизни оступились. Мы очень надеемся, что сила творчества поможет им выйти на правильный путь», - сказала Валерия Сон.

«Искусство объединяет, исцеляет, пробуждает в человеке лучшие его качества и дает верный морально-нравственный ориентир», - отметили гости выставки.


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#Жамбылская область   #Пенитенциарная система   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Галина Скрипник

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