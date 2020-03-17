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Что могут требовать от работодателя сокращенные работники

17 Марта 2020 12:34
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Что могут требовать от работодателя сокращенные работники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как правильно производится сокращение работников, рассказал заместитель руководителя управления контроля качества городской среды города Нур-Султан (государственный инспектор труда) Ерлан Исмагулов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Касательно сокращения численности или штата работников. При сокращении численности или штата работников работодатель обязан письменно уведомить работника о расторжении трудового договора не менее чем за один месяц, если в трудовом, коллективном договорах не предусмотрен более длительный срок уведомления», - пояснил Ерлан Исмагулов.

Он также добавил, что при расторжении трудового договора, в связи с сокращением численности или штата работников, работодатель производит работнику компенсационные выплаты в связи с потерей работы в размере средней заработной платы за месяц.


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Ключевые слова: Другие государственные органы,
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Автор:

Серик Сабеков

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