Что мешает укреплению тенге – комментарий Нацбанка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Председателя Национального Банка Алия Молдабекова рассказала о ситуации на валютном рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она остановилась на ситуации на внутреннем рынке и экспертных мнениях касательно «недоукрепления» тенге на фоне текущих цен на нефть.

«Действительно, в июне курс тенге умеренно укрепился на 0,9% по закрытию на 30 июня до 424,95 тенге за доллар США, в то время как цена на нефть выросла на 8,4% за месяц. Нефть продолжает оставаться основным фактором, влияющим на формирование курса национальной валюты. Недостаточная реакция тенге на положительную динамику нефти объясняется тем, что курс тенге находился под воздействием совокупности негативных факторов, включая как внешние, так и внутренние факторы», - сказала Алия Молдабекова.

При этом, по ее словам, отмечается общая отрицательная динамика валют развивающихся рынков в течение месяца и ралли курса доллара США на мировом валютном рынке.

«А если говорить о внутренних факторах, оказавших давление на тенге в июне, то в первую очередь следует отметить рост импорта товаров на фоне восстановления деловой активности и реализации отложенного спроса. Мы уже отмечали, что за январь-апрель 2021 года импорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,5%, до 11,4 млрд долларов за счет роста импорта потребительских непродовольственных товаров и средств производства», - говорит Алия Молдабекова.

Повышение спроса на иностранную валюту четко прослеживается по увеличению объема торгов. Биржевой объем торгов парой тенге-доллар за июнь вырос до 3,16 млрд долларов США, тогда как средний объем торгов в месяц по итогам первых пяти месяцев 2021 года составляет 2,45 млрд долларов США.

«Повышение спроса на иностранную валюту также связано с сезонными факторами, такими как дивидендные выплаты иностранным инвесторам. В прошлом году на фоне кризиса выплаты дивидендов были сильно ограничены, в этом году данный фактор является существенным с точки зрения спроса на валютном рынке в мае и июне. Все перечисленные факторы ограничивали дальнейшее укрепление национальной валюты», - говорит представитель Нацбанка.

Несмотря на повышенный спрос на иностранную валюту, существенных дисбалансов на рынке не было, интервенций Национальный Банк не проводил.

Объем конвертаций средств Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет составил 1 093 млн долларов США, а продажи валюты со стороны квазигосударственного сектора – 260 млн долларов США.



