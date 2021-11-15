Что мешает созданию коллективной безопасности, рассказал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Существует три основные проблемы, препятствующие созданию мировой коллективной безопасности. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не думаем о создании мировой коллективной безопасности. Я думаю, что есть три основные проблемы, и это мешает. Во-первых, у нас нет общей повестки дня, которая стоит перед нами. Не определены направления эволюции международной системы. Такие понятия, как закон или вне закона, правильно или неправильно, очень размыты. То есть, без общей позиции невозможно создать коллективную безопасность, разработать ее концепцию», - сказал Андрей Кортунов на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

По его словам, второй проблемой является отсутствие доверия между государствами.

«Следовательно, государства, особенно крупные державы, не доверяют друг другу. А это считается большим препятствием на пути к достижению коллективной безопасности. Потому что для достижения коллективной безопасности государства должны взять на себя определенные обязательства, и они должны доверять друг другу, чтобы выполнять обязательства. Другая сторона должна убедиться, что она выполняет то же обязательство», - отметил спикер.

«Третья проблема заключается в том, что с точки зрения институтов у нас наблюдается разброс на определенном уровне. Институты международного, регионального, мирового уровня имеют аспекты, основанные на большой бюрократии. Государства также скептически относятся к таким агентствам, международным организациям. Следовательно, эти институты не смогли оправдать доверие общества», - заключил А. Кортунов.