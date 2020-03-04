Что мешает развиваться легкой промышленности в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената РК Дарига Назарбаева перечислила барьеры, которые мешают развитию отечественной легкой промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ ситуации в преддверии слушаний позволил выявить ряд барьеров для развития легкой промышленности. Прежде всего, это дороговизна производства. Отечественные предприятия вынуждены конкурировать с азиатскими производителями, использующими более современное оборудование и более дешевый труд. Поэтому, продукция дорогая и ее значительно меньше, чем необходимо», - сказала Дарига Назарбаева на Парламентских слушаниях.

В качестве второго барьера она назвала отсутствие необходимого оборудования.

«Все оборудование, кроме советского – импортное. И зачастую устаревшее. Коэффициент обновления оборудования на отечественных предприятиях составляет 3%-4% в год, и осуществляется за счет кредитных и собственных средств. На зарубежных предприятиях этот коэффициент составляет 15%-17%, что значительно связано с инвестиционной поддержкой со стороны государства», - отметила cпикер Сената.

Третье – дефицит сырья.

«При том, что практически не производятся в стране синтетические материалы, ощущается дефицит в натуральном отечественном сырье. В себестоимости казахстанской продукции стоимость сырья составляет около 60%. Четвертое – слабая эффективность мер государственной поддержки. Предприятия легкой промышленности больше всего страдают от недостаточного уровня инвестиций для модернизации и реструктуризации производства из-за нехватки оборотных средств. Зачастую предприятия не могут получить кредитование в банках. Банки второго уровня при рассмотрении заявок от бизнеса оценивают залоговое имущество по очень низким ставкам, не рассматривают в качестве залогового имущества будущие контракты. После получения кредита предприятия вынуждены начинать оплату еще до того, как построят помещения и завезут оборудование», - констатировала Д.Назарбаева.

Кроме того, по словам Д. Назарбаевой, развитию легкой промышленности мешает отсутствие серьезных перспектив для легкой промышленности.

«В прошлом году доля легкой промышленности в структуре промышленного производства составила незначительные 0,4%. Если завтра легкая промышленность исчезнет, то рядовые потребители этого не заметят. Шестое – наличие теневого импорта, который сводит на нет все усилия государства и предпринимателей. Контрафакт дешевле за счет низкого качества, из-за отсутствия налогов и пошлин», - заключила она.