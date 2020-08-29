Что мешает развитию жамбылского малого бизнеса - Антикоррупционная служба

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О коррупционных рисках в деятельности управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал старший офицер департамента Агентства РК по противодействию коррупции Жамбылской области Жазылбек Алдабеков.

– Жазылбек Рахманбердиевич, последние годы в экономике нашей страны огромное внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса. Ведь в развитых странах процветающий малый бизнес во многом определяет экономический рост страны и благосостояние ее граждан. И здесь немалую роль играет поддержка малого бизнеса чиновниками на местах. Расскажите, пожалуйста, что выяснилось в ходе недавней проверки сотрудниками Антикоррупционной службы в Жамбылской области?

– Почти месяц наши сотрудники проводили проверку местного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области. Прежде всего, внешний анализ коррупционных рисков выявил некоторые проблемы в самом учреждении. Так, мы обнаружили текучесть кадров в пределах 30-40 процентов. С 2016 по 2020 годы ежегодно увольнялись от пяти до восьми сотрудников, тогда как в штате работает всего 21 человек. Подобная текучесть привела к отсутствию ответственности у сотрудников управления за деятельность бывших руководителей и подчиненных. Кроме того, мы заметили, что у сотрудников нет утвержденных функциональных обязанностей. Как правило, это приводит к безответственному отношению к своей работе. Мы рекомендовали управлению закрепить персональную ответственность за каждым сотрудником и утвердить функциональные обязанности.

– Как известно, данное управление решает, кто из субъектов малого бизнеса может получить грант на свое дело, кого поддержать для развития инфраструктуры региона. Какие нарушения здесь обнаружены?

– Да, управление оказывает два вида государственных услуг. Это «Предоставление государственных грантов субъектам малого предпринимательства для реализации новых бизнес-идей» и «Предоставление поддержки по развитию производственной инфраструктуры». Мы заметили определенные коррупционные риски в этих областях. Так, в ходе проверки управление предоставило два журнала по учету предоставления государственных грантов 2019 года. Из 466 заявок зарегистрировано всего 144. Данные об остальных 322 заявках отсутствуют. В то же время журнала регистрации входящих обращений о предоставлении поддержки по развитию производственной инфраструктуры вообще нет. Эти обстоятельства говорят нам о проявлении коррупционных рисков в виде предоставления необоснованных отказов, затягивания сроков и создания административных барьеров. Мы рекомендовали управлению непременно начать вести учет всех поступивших обращений, независимо от того, соответствует проект критериям программы или нет, и даже в случае несоответствия уведомлять заявителей мотивированным отказом.

– Что выяснилось о предоставлении грантов в ходе государственных конкурсов?

- При выборочном изучении протоколов конкурсной комиссии 2019 года мы увидели факты оказания предпочтения определенным участникам конкурса и необоснованные отказы другим. Выявлены и неоднократные отказы в предоставлении грантов, тогда как большинство членов комиссии давали положительные голоса. Кроме того, в некоторых листах голосования имеются подписи членов комиссии, которые отсутствовали на заседании по предоставлению грантов. Также мы обнаружили конфликт интересов среди членов комиссии, потому что заявку на грант подавали сын и дочь члена комиссии. Очевидно, что эти бизнес-проекты были одобрены, и каждый «проситель» получил по два и три миллиона тенге.



– Какой вердикт вынесен управлению?

– Отсутствие ограничений для членов конкурсной комиссии при рассмотрении заявок своих родственников способствует принятию субъективных решений. Тем самым оказывается предпочтение одним участникам конкурса в ущерб законным интересам других участников. Им рекомендовано разработать документ, четко регламентирующий действия и ограничивающий полномочия членов конкурсной комиссии при рассмотрении заявок своих родственников и близких.

Также мы советуем разработать документ, регламентирующий оценивание бизнес-проектов и оформление решений комиссии в соответствии с требованиями правил «Дорожной карты бизнеса-2025». Чтобы заявки рассматривалась тщательнее и решения принимались объективнее, им необходимо начать отправлять документы членам конкурсной комиссии не менее чем за три рабочих дня до заседания комиссии.

Ситуация также усугубляется отсутствием профилактических мер со стороны управления по противодействию коррупции. На этот счет учреждению необходимо разработать план мероприятий по противодействию коррупции. Сотрудники этого ведомства не следят за использованием средств предпринимателями, так как правилами не предусмотрены нормы, по которым управление по противодействию коррупции может контролировать это. Суммы гранта выделяются непосредственно учреждением, которое является региональным координатором программы.

В АО фонд «Даму» управление направляет отчеты о реализации бизнес-проектов – это сведения о работе предпринимателей, получивших госгранты, данные которых ничем не подтверждаются и могут быть искажены по усмотрению представителя Финансового агентства, имеющего дискреционные полномочия при вынесении итогов мониторинга. Также отсутствуют фотографии и видеосъемка деятельности малого бизнеса. Налицо коллективная безответственность лиц, отвечающих за реализацию программы поддержки предпринимателей.

– Наши предприятия не справляются без надзора местного органа?

– Без контроля управления предприниматели используют бюджетные средства не по назначению. На эти факты указывает работа, проведенная сотрудниками департамента совместно с представителем управления. Они посетили предприятия пяти бизнес-проектов. Так они узнали, что ИП «Energy», получивший сумму государственного гранта в 1,5 млн тенге, не реализует свой бизнес.

Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата региона дана рекомендация о направлении в вышестоящий орган письма о внесении в правила «Дорожной карты бизнеса-2025» норм, предусматривающих обязательное участие регионального координатора программы в процессе контроля использования средств государственных грантов и ответственность за достоверность данных о реализованных бизнес-проектах.





– Спасибо за беседу!