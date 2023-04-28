Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Что мешает развитию туристской отрасли в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Апреля 2023, 21:00
Что мешает развитию туристской отрасли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перспективы развития туризма в Казахстане обсудили участники круглого стола, организованного Институтом парламентаризма. Об этом передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие депутаты Сената Парламента, представители министерств экологии и природных ресурсов, культуры и спорта, экспертного сообщества, а также профильных организаций и предприятий.

Директор Института парламентаризма Канатбек Сафинов отметил, что развитию туристской отрасли в Казахстане мешает нестабильность закона, в который до сегодняшнего дня 47 раз вносились изменения. В этой связи он предложил использовать альтернативные подходы к регулированию туристской сферы, в том числе посредством возможности ведения трофейной охоты.

«Глава государства отмечал необходимость развития этнотуризма, экологического и круизного туризма, и в этой связи, важности подготовки профессиональных кадров и создания необходимой транспортно-логистической инфраструктуры», - подчеркнул К. Сафинов.

В ходе круглого стола состоялся содержательный и конструктивный диалог, выслушаны мнения всех заинтересованных сторон, что позволит экспертам Института парламентаризма выработать объективные и качественные рекомендации законодательного характера для депутатов.


Туризм  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана