Что мешает развитию туристской отрасли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перспективы развития туризма в Казахстане обсудили участники круглого стола, организованного Институтом парламентаризма. Об этом передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие депутаты Сената Парламента, представители министерств экологии и природных ресурсов, культуры и спорта, экспертного сообщества, а также профильных организаций и предприятий.

Директор Института парламентаризма Канатбек Сафинов отметил, что развитию туристской отрасли в Казахстане мешает нестабильность закона, в который до сегодняшнего дня 47 раз вносились изменения. В этой связи он предложил использовать альтернативные подходы к регулированию туристской сферы, в том числе посредством возможности ведения трофейной охоты.

«Глава государства отмечал необходимость развития этнотуризма, экологического и круизного туризма, и в этой связи, важности подготовки профессиональных кадров и создания необходимой транспортно-логистической инфраструктуры», - подчеркнул К. Сафинов.

В ходе круглого стола состоялся содержательный и конструктивный диалог, выслушаны мнения всех заинтересованных сторон, что позволит экспертам Института парламентаризма выработать объективные и качественные рекомендации законодательного характера для депутатов.