Что мешает повышению инвестиционной привлекательности в РК

Позиция Казахстана в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности будет улучшаться с 2025 года. Такие данные содержатся в консультативном документе регуляторной политики к проекта закона по вопросам недропользования и развития промышленности, размещенном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан занял 56 место из 84 стран. Для Казахстана в исследовании отмечаются отрицательные моменты в правовой системе (около 77% негативных оценок), в налоговом и трудовом законодательстве, а также в геологической базе данных (все три по 67% отрицательных оценок)», - отмечено в документе.

Поясняется, что данное исследование проводится Канадским институтом Фрейзера среди горнодобывающих и геологоразведочных компаний разных стран на ежегодной основе. Исследование направлено на оценку инвестиционной привлекательности различных стран мира, в рамках которого производится оценка, насколько обеспеченность минеральным сырьем, а также характерные общественно-политические факторы влияют на привлечение инвестиций в область разведки и добычи полезных ископаемых.

«В рамках данного исследования оцениваются, как обеспеченность минеральным сырьем, так и общественно-политические факторы, в частности налогообложение и неясности в законодательстве той или иной страны, и как они влияют на инвестиции в разведку полезных ископаемых», - уточняется в консультативном документе.

Министерство промышленности и строительства считает важным в целях улучшения инвестиционного климата совершенствовать законодательство в нескольких направлениях.

«К 2030 году Казахстан будет находиться на 50 месте в рейтинге инвестиционной привлекательности. Для этого необходимо совершенствование законодательства в сфере недропользования», - отмечают в ведомстве.

По расчетам министерства, позиция Казахстана в рейтинге будет улучшаться с 2025 года.