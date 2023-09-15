РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Что мешает повышению инвестиционной привлекательности в РК

    None
    Позиция Казахстана в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности будет улучшаться с 2025 года. Такие данные содержатся в консультативном документе регуляторной политики к проекта закона по вопросам недропользования и развития промышленности, размещенном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан занял 56 место из 84 стран. Для Казахстана в исследовании отмечаются отрицательные моменты в правовой системе (около 77% негативных оценок), в налоговом и трудовом законодательстве, а также в геологической базе данных (все три по 67% отрицательных оценок)», - отмечено в документе.

    Поясняется, что данное исследование проводится Канадским институтом Фрейзера среди горнодобывающих и геологоразведочных компаний разных стран на ежегодной основе. Исследование направлено на оценку инвестиционной привлекательности различных стран мира, в рамках которого производится оценка, насколько обеспеченность минеральным сырьем, а также характерные общественно-политические факторы влияют на привлечение инвестиций в область разведки и добычи полезных ископаемых.

    «В рамках данного исследования оцениваются, как обеспеченность минеральным сырьем, так и общественно-политические факторы, в частности налогообложение и неясности в законодательстве той или иной страны, и как они влияют на инвестиции в разведку полезных ископаемых», - уточняется в консультативном документе.

    Министерство промышленности и строительства считает важным в целях улучшения инвестиционного климата совершенствовать законодательство в нескольких направлениях.

    «К 2030 году Казахстан будет находиться на 50 месте в рейтинге инвестиционной привлекательности. Для этого необходимо совершенствование законодательства в сфере недропользования», - отмечают в ведомстве.

    По расчетам министерства, позиция Казахстана в рейтинге будет улучшаться с 2025 года.


    Теги:
    Инвестиции Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:15
    Обездоленные, но не сломленные: жители Рудного больше четырех месяцев без горячей воды
    Сегодня, 18:00
    Иностранец «заминировал» авиарейс Астана-Санкт-Петербург
    Сегодня, 17:53
    Казахстан ведет переговоры о безвизовом режиме с Бангладеш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!