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Что мешает качественной начальной военной подготовке молодежи в РК

2 Марта 2022 14:56
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Что мешает качественной начальной военной подготовке молодежи в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определить статус кадетских классов и кадетских школ призывают депутаты фракции «Народной партии Казахстана» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с проводимой работой, к нам обратились педагоги-организаторы начальной военной и технологической подготовки Республики. Это те люди, которые воспитывают будущих защитников Родины в стенах общеобразовательных школ», - сказала мажилисмен Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос в адрес вице-Премьера Ералы Тугжанова на пленарном заседании Палаты.

По словам депутата, на сегодняшний день проведению работы с подрастающим поколением им мешают следующие обстоятельства.

Во-первых, с нового учебного года педагогам-организаторам военно-патриотического воспитания не оплачиваются часы практических занятий, которые составляют треть от объема всего учебного курса за два года обучения.

Во-вторых, материально-техническое оснащение кабинетов НВиТП полностью передано организациям образования и производится по остаточному принципу. Что значит в буквальном смысле «на пальцах» объяснять основы военного дела, все мы прекрасно понимаем.

В-третьих, военно-полевые сборы, за редким исключением, проводятся на базе общеобразовательных школ. При имеющейся скудной материально-технической базе и отсутствии тренировочных площадок, занятия опять сводятся к теории. Выпадает из учебного процесса физическая подготовка, ориентирование на местности, элементарные жизненно-важные навыки.

В-четвертых, в Казахстане пользуются спросом и популярностью среди школьников так называемые «кадетские классы». По неофициальной статистике на сегодня их насчитывается порядка 200. Максимум, чего удается добиться школам для их организации – это дополнительные ставки педагогов по НВиТП. Все остальное, включая форму, берут на себя родители учеников.

«Это связано с тем, что такие формирования до сих пор не имеют никакого официального статуса и существуют благодаря энтузиазму педагогов и поддержке родителей», - добавила Екатерина Смышляева.

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#Образование   #Мажилис   #Молодежь  
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Автор:

Серик Сабеков

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