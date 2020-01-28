Что мешает инвестиционной активности, будут изучать в Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов заявил о необходимости активизировать инвестиционную активность на рынке страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ставим себе приоритет - активизация инвестиционной активности. Что это означает? Мы должны посмотреть на все, что может мешать инвестиционной активности и должны улучшить все, что может ее активизировать. В настоящее время рассматриваются вопросы по налогообложению аграрного сектора, очень много предложений по аграрному налогу, это упрощение», - сказал Руслан Даленов на пресс-конференции в Правительстве.

Другим важным вопросом, по его словам, остается экспорт.

«Очень много предприятий обращаются, чтобы им автоматически возмещали НДС при экспорте, половину суммы, остальную половину после проверок. Сегодня возврат НДС делается только после проверки, что затягивает время и несет административную нагрузку для бизнеса. Также бизнес ставит вопрос по институционализации проверок, поскольку внедрение СУР предполагает проверку именно неблагонадежных налогоплательщиков, и бизнес ставит вопрос, когда же наконец будет выстроена система управления рисками таким образом, чтобы действительно добросовестно работающий бизнес вообще не чувствовал присутствия контролирующих органов», - отметил Р. Даленов.

Кроме того, министр сообщил, что в ведомстве рассмотрят возможность сокращения налоговых льгот.

«Также проанализируем налоговые льготы на предмет их востребованности, поскольку очень много времени прошло и некоторые льготы уже неактуальны, некоторые стимулы нужны для отдельных отраслей. Например, при разработке Налогового кодекса два года назад мы сократили льготы на 200 млрд тенге, которые уже не работали и не давали должного эффекта. С другой стороны, еще остается большой пласт работы, где можно посмотреть, какие льготы можно либо сократить, либо перепрофилировать на другую отрасль», - заключил глава ведомства.