12 Октября 2022, 18:08

Что мешает дальнейшему развитию туризма в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев поднял проблемные вопросы по развитию туризма в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не первый год мы ждем, когда туристическая отрасль Казахстана встанет на ноги и даст ощутимый экономический эффект. Каждый раз возникают разные отягощающие обстоятельства, мешающие этому. Есть турист – нет маршрута, есть маршрут – нет инфраструктуры, есть инфраструктура – нет продукта и так далее. Однако в этом году, вроде бы, сложилось все. Интенсивный поток платежеспособных туристов и огромный спрос, наличие туристской инфраструктуры, огромное количество туристических объектов и сакральных мест. Казалось бы, удачный период для отрасли, но нет. Оказалось, что до всех красот нашей страны просто невозможно добраться. Больше всего нареканий в авиаперелетах», - сказал Елнур Бейсенбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Палаты.

Депутат продолжил, что нерегулярность и недостаточное количество рейсов, перегруженность аэропортов, высокая стоимость перелетов – это неполный список. Кроме того, авиакомпании одни из самых недоговороспособных участников туррынка. Ни одно предложение туристов и туроператоров не было услышано.

Железнодорожный путь также не самый удобный. Качество вагонов оставляет желать лучшего, нет практики интермодальных перевозок, отсутствуют поезда туристического класса.

«С такими подходами нишу железнодорожных маршрутов по шелковому пути уже активно занимает Узбекистан со своими стилизованными и комфортными вагонами. Самолеты не летают, поезда не ходят, остается автотранспорт. Однако и здесь, в ходе мониторинга качества дорог, выявлена потребность регионов Республики Казахстан в ремонте и реконструкции автомобильных дорог по 166 направлениям, протяженностью более 4 тысяч километров», - добавил Елнур Бейсенбаев.

По его словам, плачевно складывается ситуация и с мерами государственной поддержки, которая была введена по предложению депутатов, туристской отрасли в части решения транспортной проблемы.

По состоянию на 30 сентября 2022 года бесплатными авиаперелетами (Kids go free) обеспечены всего 1 тыс. 198 детей, в рамках мер поддержки (субсидирование) приобретено два автобуса.

«Это ведь явно далеко от реальной потребности. Подобный подход приводит к неэффективному использованию денежных средств, препятствует развитию рентабельной и перспективной отрасли», - резюмировал мажилисмен.