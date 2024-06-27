Что мешает Бурабаю стать курортом мирового класса

Бурабай – жемчужина Казахстана, его природа привлекает своей красотой, чистым воздухом. Эта местность с ее чарующей красотой расположена на севере Казахстана, между городами Астана и Кокшетау. Что же мешает Бурабаю стать курортом мирового класса, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития туризма поручил ускорить создание туристических зон на территории курорта Щучье-Боровое и реализацию инфраструктурных проектов. Вместе с тем, Президент подчеркнул важность туристической сферы для экономики страны и необходимость коренных, системных мер по ее развитию. Как отметил Глава государства, в мире индустрия туризма и отдыха считается одним из приоритетных направлений развития экономики. Однако, за последние 4 года доля туризма в Казахстане снизилась с 3,5% до 3,2%.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

ТЕНЬ «ТЕНЕВОГО БИЗНЕСА»

Доля туризма в Акмолинской области, где расположена курортная зона Щучье-Боровое по итогам 2023 года составила 0,4%. Конечно, это очень низкий показатель для курортного региона с большим туристическим потенциалом, богатого первозданной природой. По информации управления туризма Акмолинской области, этому есть две главные причины.

Одна из них – статистические органы не охватывают полностью объекты, вовлеченные в эту сферу. То есть, сфера туризма связана с развлекательными, транспортными услугами, услугами питания, продажей продовольствия и других товаров, с другими сферами, особенно с курортными местами. Учет ведется по общему знаменателю лишь двух видов экономических услуг – это проживание в местах размещения и питание.

Другие сферы не учитываются, при этом у них большой потенциал.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

Вторая причина в теневом обороте или в регистрации предпринимателей в других регионах страны. В настоящее время 90% квартир в курортных местах сдаются в аренду нелегально. Многие владельцы жилья, с целью уклонения от уплаты налогов, занижают стоимость аренды домов и квартир, такая же ситуация в сфере услуг. Каждый третий человек работает нелегально, и такого рода причины можно перечислять долго. Поэтому местные акиматы должны совместно с уполномоченными органами активизировать работу и целенаправленно изучить каждый сегмент сферы туризма.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НУЖНЫ ГИБКИЕ МЕРЫ

На повестке дня стоит вопрос о привлечении инвестиций в курортную зону Щучье-Боровое. Управление туризма Акмолинской области разработало декомпозицию, в которой уделяется особое внимание 11 регионам, имеющим потенциал развития туризма.

По результатам 5 месяцев текущего года, объем инвестиций в основной капитал составил 2 миллиарда тенге. Это в 6 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь-май 2023 года – 12,6 миллиарда тенге). Всего, в этом году в рамках сформированного пула инвестпроектов инвесторы должны построить 17 объектов размещения различных категорий, общей стоимостью более 8 миллиардов тенге.

Фото: Аслан Оспанов /Kazinform

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

Несмотря на важность привлечения инвесторов, во многих районах нет полных карт свободных земельных участков. Имеющиеся карты не актуализированы и не всегда достоверны. В большинстве случаев свободные участки не внесены в генеральные планы населенных пунктов. Такие участки не привлекательны для инвесторов. На сегодняшний день для акиматов единственный законный вариант распределения земельных участков – аукцион. Эта процедура затрудняет работу с потенциальными инвесторами, потому что не дается гарантий на обязательства акиматов перед инвесторами по поводу предоставления участков.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ – ДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

Одна из проблем, сдерживающих развитие туризма – отсутствие воздушных и железнодорожных перевозок в места отдыха туристов, трудности дорожного сообщения в сезон отдыха. В связи с этим, Глава государства на совещании по развитию туризма поставил перед Правительством и местным акиматом задачи по:

развитию туристических зон, расположенных на территории курорта «Боровое» – «Акбура», Жокейколь, Катарколь, Текеколь и других;

полному охвату прилегающих туристических зон единой цифровой платформой «Burabay Travel», которую разрабатывает Управление делами Президента.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

Как сообщили в управлении туризма, за последние 5 лет в курортных зонах в Боровом и Зеренде построено и реконструировано более 200 километров дорог. В этом году из областного бюджета на реализацию 6 проектов транспортно-коммуникационной инфраструктуры на туристических территориях выделено более 6 миллиардов тенге:

Щучье-Степняк-Уалиханов – капитальный ремонт 44 автомобильных дорог, 42 километра – 2 миллиарда тенге;

строительство, развитие и реконструкция дорожной сети поселка Бурабай (II очередь), улица Жумабаева – 500 миллионов тенге;

средний ремонт автомобильной дороги КС-27 «Щучье-Зеренды-Веденовка», 32 километра - 500 миллионов тенге;

капитальный ремонт автомобильной дороги «Щучье-Николаевка» в Бурабайском районе, 68,2 километра - 2 миллиарда 772,7 миллиона тенге;

капитальный ремонт автомобильной дороги «Бурабай-Катарколь» в Бурабайском районе, 20 километров - 390,6 миллиона тенге;

средний ремонт тротуара по улице Ленина в селе Катарколь Бурабайского района - 40,4 миллиона тенге.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

Вместе с тем, кроме автомобильных дорог туристы активно пользуются железнодорожным транспортом и воздушными перевозками. По сети железнодорожного транспорта, начиная с 2018 года, в курорт «Бурабай» курсируют 14 рейсов, в 2023 году пассажиропоток составил 2,8 миллиона человек.

В этом году решен один из вопросов, который часто поднимают туристы – запуск экспресс-электропоезда из Астаны до станции «Бурабай» в городе Щучинск. С 14 июня этот электропоезд начал ездить 5 раз в неделю, время в пути составляет 2,5 часа, доступная цена билетов 2241-2943 тенге.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

Курорт «Бурабай» определен в качестве одного из трех центров развития туризма в нашей стране. По поручению Главы государства, АО «КТЖ» изучит вопрос о запуске экспресс-поездов в Боровое из городов Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск. Эти меры должны увеличить приток туристов из других регионов.

Фото: Аслан Оспанов/Kazinform

В связи с этим остро стоит вопрос реконструкции железнодорожного вокзала в городе Щучинске, благоустройства его территории и ведущих в него дорог. Нельзя сказать, что вокзал в Щучинске пригоден для принятия иностранных и внутренних туристов.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

По части воздушных перевозок в 2018 году был реконструирован аэропорт в Кокшетау. Он может одномоментно принимать 8 воздушных судов, пропускная способность терминала - 200 пассажиров в час. В настоящее время из аэропорта города Кокшетау выполняются рейсы в Алматы 3 раза в неделю, в Шымкент - 2 раза в неделю, в Актау - 2 раза в неделю. Загруженность всех рейсов 63-85%. С 17 июня текущего года между аэропортом города Кокшетау и авиакомпанией SCAT достигнута договоренность об увеличении количества посадочных мест на бортах по направлениям Шымкент и Алматы на 150 (с указанием марки и авиакомпании).

Несмотря на это, нагрузка аэропорта составляет всего 2%.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

С учетом развития курорта, аэропорт можно загружать только за счет туристического потока в течение года, для этого нужны дополнительные субсидированные рейсы. В Министерство транспорта и коммуникаций РК неоднократно направлялись письма о выделении дополнительных субсидированных рейсов, сейчас на рассмотрении министерской комиссии - авиарейсы Кокшетау-Кызылорда, Кокшетау-Актобе.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТРЕБУЕТ РЕМОНТА И МОДЕРНИЗАЦИИ

Для любой курортной зоны важно, чтобы ее инженерная инфраструктура отвечала современным требованиям. Это относится и к курортной зоне Щучье-Боровое, который принимает множество туристов. Инженерная инфраструктура Борового, в целом, неудовлетворительная. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что существует много сомнительных моментов в обеспечении инженерной инфраструктурой туристических зон. В управлении туризма сообщили, что в этом году на 3 проекта инженерной инфраструктуры курорта "Бурабай" выделено 1,1 миллиарда тенге.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

В целом, в рамках трехэтапного плана развития курортной зоны Щучье-Боровое, которые реализуется с 2012 года, выделено более 30 миллиардов тенге на инженерную, транспортную и другую инфраструктуру. В то же время, несмотря на проведенную работу, курорт испытывает трудности с инфраструктурой и получает замечания от Главы государства в части нестабильной работы поставщиков энергии, нехватки воды в поселке Бурабай, особенно в пик летнего сезона, и отсутствия канализации. Недавно на территории поселка Сарыбулак бизнес-объекты испытывали трудности в связи с дефектами электросетей.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

Для решения указанных вопросов управление делами Президента и районный акимат совместно с управлением туризма Акмолинской области намерены разработать проект плана развития курорта "Бурабай" до 2029 года. В план войдут инфраструктурные проекты, которые дадут возможность обеспечить полноценную работу курорта.

- При разработке этого плана будут учтены точки развития туризма на озерах Катарколь, Текеколь, Жукейколь, о которых говорил Президент. Мы, совместно с акиматами и туристическим сообществом, изучим необходимые инфраструктурные проекты. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с акиматом Бурабайского района проведет проверку обеспеченности инженерной инфраструктуры курорта. Предусмотрено продолжение финансирования незавершенных проектов, необходимых для работы курорта, – разъяснили в ведомстве.

По их словам, на озерах Катарколь и Жукейколь имеются перспективные для развития туризма объекты. Но здесь существует большая проблема, а именно – из-за отсутствия земельных участков трудно привлекать потенциальных инвесторов. По этой причине, акиматы Бурабайского и Биржансалского районов должны ускорить работу по возврату неиспользуемых земельных участков в указанных локациях.

ТУРИСТОВ СНИМАЮТ НА ВИДЕО НЕ КРАСИВЫЕ МЕСТА, А РАЗБРОСАННЫЙ МУСОР

В 2013 году в курортную зону приехало более 1,3 миллиона туристов. Объем услуг вырос на 21%, достигнув 21,1 миллиарда тенге. По данным управления туризма, в 2024 году ожидается приезд 1,3 миллиона туристов.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

В связи с увеличением числа приезжающих в курортную зону туристов, стал актуальным вопрос мусора, и в последние годы он встал еще острее. Туристы, вместо того, чтобы любоваться местными красотами, занимаются съемками повсеместно разбросанного мусора. Конечно, этому способствует то, что здесь мало мусорных ящиков и недостаточно хорошо ведется работа по поддержанию санитарной чистоты. Также нельзя отрицать, что у отечественных туристов нет культуры отдыха.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

И все же, для решения вопроса в этом году из местного бюджета на благоустройство и санитарную очистку курорта "Бурабай" выделено 18,3 миллиона тенге (санитарная очистка – 8,3 миллиона тенге, благоустройство и озеленение – 10 миллионов тенге).

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

В рамках подготовки к летнему сезону в поселке Бурабай и на территории национального парка установлены 27 мусорных площадок, 279 стационарных урн, 80 скамеек, 35 зон барбекю. Национальный парк закупил дополнительно транспорт для вывоза мусора, утвержден график сбора и вывоза мусора с частотой в праздничные и выходные дни до 6 раз в день.

Фото: Аслан Оспанов / Kazinform

Вместе с тем, с началом летнего сезона на курорте Щучье-Боровое работают 88 санитарно-гигиенических узлов (5 - в поселке Бурабай, 1 – АО «НК «Казавтожол», 7 – ТОО «Бурабай-Даму», 74 – арендаторы ГНПП).

Для удобства и комфорта гостей в этом году стоимость услуг санитарно-гигиенических узлов снижена до 50 тенге. На территории поселка Бурабай 5 санитарно-гигиенических узлов работают бесплатно.

УСТАНОВЛЕНА ПЛАТА ЗА ВЪЕЗД В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БУРАБАЙ»

Въезд в зону отдыха с января этого года стал платным. В Национальном парке «Бурабай» установлен специальный терминал, каждый проезжающий должен заплатить.

В рамках Закона РК (165-VII) от 21 декабря 2022 года в статью 591 Налогового кодекса было внесено дополнение по вопросу о взимании платежей за въезд транспортных средств на территорию Государственного национального парка. В связи с этим, с 1 января 2024 года установлены новые ставки платежа за въезд на территории особо защищаемых природных территорий.

Размеры платежей на 2024 год:

пешеход – 0,1 МРП (369 тенге);

мотоцикл, мопед, квадроцикл – 0,2 МРП (738 тенге);

легковая автомашина – 0,3 МРП (1 108 тенге);

микроавтобус до 16 мест и грузовик – 1 МРП (3 692 тенге);

автобусы до 32 мест – 2 МРП (11 076 тенге);

автобус более 32 мест – 3 МРП (11 076 тенге).

Как пояснили в ТОО «Бурабай-Даму», в летний сезон не предусмотрены льготы по платежам за въезд на территорию национального природного парка «Бурабай».