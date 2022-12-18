Что известно об ОПГ Коспаева, по делу которой задержан журналист Козачков

18 Декабря 2022, 18:54

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня стало известно, что журналист Михаил Козачков задержан по подозрению в пособничестве ОПГ. По данным Агентства по финансовому мониторингу, он помогал в пособничестве ОПГ Коспаева в совершении рейдерских захватов. ОПГ состояла из 11 участников, где пятеро уже арестованы, а шестеро, в том числе организатор Коспаев Елдос объявлены в розыск. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

До задержания Казачкова Агентство по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировало досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе.

По версии АФМ, преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.

«4 марта 2019 года в городе Алматы Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО «Profit Trade Ltd», вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли Имашеву - активному члену ОПГ. Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35% доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход.

В другом случае, 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой жизни принудили собственника ТОО «Azovita Aktay» и ТОО «Azovita Atyray», инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им 100% долей уставного капитала предприятий. Получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым, начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в городе Алматы», - сообщили в АФМ.

Как отметили в АФМ, чувствуя свою безнаказанность, Коспаев и члены созданного им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия.

«В июле 2021 года, ОПГ силой завладели зоной отдыха на Капчагайском водохранилище, стоимостью 2 млн долларов США, принадлежащее ТОО «Kapchagai Marina Сlub». Наряду с этим, Коспаев через своих доверенных лиц - членов ОПГ владел 75% доли в ТОО «AV-Construction», осуществляющее строительство жилого комплекса «Есентай Сити» в одном из престижнейших районов города Алматы. Оставшиеся 25% принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 га под строительство ЖК», - пишет АФМ.

По данным ведомства, в целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников.

«С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили 3 земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате причинен ущерб на сумму 4,6 млрд тенге. Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25% долей, оформленных на мать Джунусбекову С. Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать Джунусбекову С., которой обещали помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО «AV-Construction». Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании», - говорится в сообщении АФМ.

В рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ,добытое преступным путем – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум класса и 9 млн долларов наличными.

Кроме того, как сообщает АФМ, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных – это львы, медведи и др.

Также ведомство дополнительно сообщает, что в органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшее место в период с 2018 по 2021 годы.

«Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается», - заключили в АФМ.