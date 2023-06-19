Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По факту захвата заложников в столичном банке начато досудебное расследование. Об этом сообщили в прокуратуре города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в столичном отделении АО «Kaspi bank» полицией освобождено 7 заложников Установлено, что около 14:0 часов дня уроженец Жамбылской области Мурадов А., 1993 г.р. (с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц) захватил отделение АО «Kaspi bank» по улице Достык, 12. На место прибыли министр внутренних дел, аким города Астаны, первый заместитель Генерального прокурора и другие заинтересованные службы. Проведена незамедлительная эвакуация жителей прилегающих жилых домов», - отметили в столичной прокуратуре.

В результате проведенной спецоперации все заложники освобождены, преступник обезврежен и водворен в ИВС.

Во время операции не пострадал ни один из заложников.

«По факту начато досудебное расследование по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса (Захват заложников). Проводятся следственные действия», - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.