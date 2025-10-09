РУ
    03:11, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Что известно о скелетированных останках, найденных в Шымкенте

    Человеческие кости и череп, завернутые в пакет, накануне обнаружил местный житель в районе, где подобные находки уже фиксировались ранее, передает корреспондент Kazinform.

    В Шымкенте на парковке обнаружены человеческие останки
    Фото: Андрей Литовченко

    Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

    — Изъятые останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления их происхождения и давности захоронения, — уточнили в ДП Шымкента.

    Оказалось, что в прошлом году при проведении строительных работ в этом же районе Шымкента были обнаружены захоронения. По заключению экспертов, их давность составляла около 25–30 лет.

    — Полиция обращает внимание граждан на необходимость незамедлительно сообщать об обнаружении подобных находок и не предпринимать самостоятельных действий до прибытия сотрудников правоохранительных органов, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что житель Шымкента обнаружил скелетированные человеческие останки на парковке возле супермаркета по улице Володарского. Очевидец предположил, что их могли найти строители, так как поблизости ведутся работы по благоустройству.

    Полиция Шымкент Общество
    Татьяна Корякина
    Автор
