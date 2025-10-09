Что известно о скелетированных останках, найденных в Шымкенте
Человеческие кости и череп, завернутые в пакет, накануне обнаружил местный житель в районе, где подобные находки уже фиксировались ранее, передает корреспондент Kazinform.
Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
— Изъятые останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления их происхождения и давности захоронения, — уточнили в ДП Шымкента.
Оказалось, что в прошлом году при проведении строительных работ в этом же районе Шымкента были обнаружены захоронения. По заключению экспертов, их давность составляла около 25–30 лет.
— Полиция обращает внимание граждан на необходимость незамедлительно сообщать об обнаружении подобных находок и не предпринимать самостоятельных действий до прибытия сотрудников правоохранительных органов, — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что житель Шымкента обнаружил скелетированные человеческие останки на парковке возле супермаркета по улице Володарского. Очевидец предположил, что их могли найти строители, так как поблизости ведутся работы по благоустройству.