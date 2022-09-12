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Что известно о синагоге в Нур-Султане

Автор:  
Серик Сабеков
12 Сентября 2022, 15:20
Что известно о синагоге в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2004 году в столице Казахстана была открыта крупнейшая в Центральной Азии синагога имени Бейт Рахель Хабад Любавич. МИА «Казинформ» в преддверии VII Съезда лидеров традиционных и мировых религий, который пройдет 14-15 сентября, представляет фоторепортаж о ней.

У ворот храма нас встретила секретарь раввина Ингрид Иллензейер. Оказалось, что раввин с семьей находятся на выезде. По словам секретаря, день наибольшего скопления людей в синагоге – пятница. Каждую пятницу вечером, на закате, начинается шаббат. Он продолжается до позднего вечера субботы.

В день шаббата в синагоге верующие во главе с раввином совершают богослужения и читают молитвы. В здании есть отдельно оборудованные и оснащенные мужской и женский молитвенные залы.

В мужском зале поклонения, расположенном на первом этаже, на первом месте стоят необычные небольшие столики со стандартными по форме стульчиками.

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Вокруг стен зала расположились книжные полки.

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Стены здания обрамлены древними религиозными изображениями, ритуальными символами.

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Женский зал расположен на втором этаже. Площадь этого зала намного меньше, чем для мужчин. Между двумя залами пустое пространство в виде купола.

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«В синагогу замужние женщины приходят обязательно в платках. Для незамужних нет такого ограничения», - пояснила Ингрид Иллензейер.

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В здании есть комнаты семейных ночевок. Во время шаббата не следует использовать электрическое освещение. А еду готовят заранее, так как ее нельзя готовить. Даже ездить на машине не разрешают. Те, кто приходит в синагогу, возвращаются домой пешком или остаются ночевать в синагоге. Ночлег также предусмотрен для верующих.

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Семья раввина живет в этой синагоге. Ингрид Иллензейер объяснила, что футбольный стол в столовой принадлежал детям раввина. В столовой, помимо сотрудников синагоги обедают и те, кто пришел на богослужения во время шаббата.

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В штате синагоги - пять человек.

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«Не все они обязаны принимать религию», - отметила секретарь раввина.

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В Нур-Султане насчитывается 60 семей, регулярно посещающих синагогу и совершающих богослужения.

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