Что известно о синагоге в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2004 году в столице Казахстана была открыта крупнейшая в Центральной Азии синагога имени Бейт Рахель Хабад Любавич. МИА «Казинформ» в преддверии VII Съезда лидеров традиционных и мировых религий, который пройдет 14-15 сентября, представляет фоторепортаж о ней.

У ворот храма нас встретила секретарь раввина Ингрид Иллензейер. Оказалось, что раввин с семьей находятся на выезде. По словам секретаря, день наибольшего скопления людей в синагоге – пятница. Каждую пятницу вечером, на закате, начинается шаббат. Он продолжается до позднего вечера субботы.

В день шаббата в синагоге верующие во главе с раввином совершают богослужения и читают молитвы. В здании есть отдельно оборудованные и оснащенные мужской и женский молитвенные залы.

В мужском зале поклонения, расположенном на первом этаже, на первом месте стоят необычные небольшие столики со стандартными по форме стульчиками.

Вокруг стен зала расположились книжные полки.

Стены здания обрамлены древними религиозными изображениями, ритуальными символами.

Женский зал расположен на втором этаже. Площадь этого зала намного меньше, чем для мужчин. Между двумя залами пустое пространство в виде купола.

«В синагогу замужние женщины приходят обязательно в платках. Для незамужних нет такого ограничения», - пояснила Ингрид Иллензейер.

В здании есть комнаты семейных ночевок. Во время шаббата не следует использовать электрическое освещение. А еду готовят заранее, так как ее нельзя готовить. Даже ездить на машине не разрешают. Те, кто приходит в синагогу, возвращаются домой пешком или остаются ночевать в синагоге. Ночлег также предусмотрен для верующих.

Семья раввина живет в этой синагоге. Ингрид Иллензейер объяснила, что футбольный стол в столовой принадлежал детям раввина. В столовой, помимо сотрудников синагоги обедают и те, кто пришел на богослужения во время шаббата.

В штате синагоги - пять человек.

«Не все они обязаны принимать религию», - отметила секретарь раввина.

В Нур-Султане насчитывается 60 семей, регулярно посещающих синагогу и совершающих богослужения.