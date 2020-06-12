Что известно о новых заболевших коронавирусом в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции с симптомами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Трое инфицированных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины, 1968, 1991 годов рождения, и одна женщина, 1994 года рождения. Двое из них обратились в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ, а третий выявлен при прохождении скрининга.

9 заболевших - жители города Атырау. У восьми из них COVID-19 был выявлен при прохождении скрининга, еще один обратился за медицинской помощью в связи с наличием симптомов ОРВИ. Еще один житель Кызылкогинского района, 1969 года рождения, у него ПЦР-анализы были взяты в связи с контактом с ранее заболевшим. А также житель Индерского района, 1964 года рождения, у него коронавирус выявлен при прохождении скрининга», - сообщает пресс-служба.

В настоящее время пациенты изолированы в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение согласно протоколу. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1 246 человек с коронавирусной инфекцией. Выздоровевших - 892 .