Что известно о новых заболевших коронавирусом в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции с симптомами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
«Трое инфицированных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это мужчины, 1968, 1991 годов рождения, и одна женщина, 1994 года рождения. Двое из них обратились в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ, а третий выявлен при прохождении скрининга.
9 заболевших - жители города Атырау. У восьми из них COVID-19 был выявлен при прохождении скрининга, еще один обратился за медицинской помощью в связи с наличием симптомов ОРВИ. Еще один житель Кызылкогинского района, 1969 года рождения, у него ПЦР-анализы были взяты в связи с контактом с ранее заболевшим. А также житель Индерского района, 1964 года рождения, у него коронавирус выявлен при прохождении скрининга», - сообщает пресс-служба.
В настоящее время пациенты изолированы в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение согласно протоколу. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
Всего в регионе выявлено 1 246 человек с коронавирусной инфекцией. Выздоровевших - 892 .
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