+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 17 °С
USD 389.59 EUR 429.06
RUB 6.05 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Что известно о новом коде столичного аэропорта

16 Октября 2019 12:27
Поделиться:
Что известно о новом коде столичного аэропорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов прокомментировал запланированное изменение кода аэропорта Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Павлодарский аэропорт передали в коммунальную собственность областного акимата
Взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта закроют на ремонт В аэропорту Алматы извинились за отсутствие условий в комнате матери и ребенка В середине сентября после реконструкции откроется аэропорт Костаная

«По коду аэропорта работа идет. Председатель КГА Талгат Ластаев должен сегодня вернуться из Польши. Там было шесть вариантов предложено. Честно говоря, я еще не получил информацию, жду», - сказал Бейбут Атамкулов в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

К слову, в Wikipedia опубликован уже не код TSE, а NQZ. Журналисты не преминули спросить министра об этом.

«О переименовании в Wikipedia не знал: дело в том, что там автоматически электронно делают, а он летит и будет сейчас письменно мне докладывать. Он еще в пути (о председателе Комитета гражданской авиации Талгате Ластаеве, прим. ред)», - отметил глава ведомства.

«Там планировалось NQZ, но я могу ошибиться. И из моих уст прозвучит неверная информация», - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив