Что известно о новом коде столичного аэропорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов прокомментировал запланированное изменение кода аэропорта Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По коду аэропорта работа идет. Председатель КГА Талгат Ластаев должен сегодня вернуться из Польши. Там было шесть вариантов предложено. Честно говоря, я еще не получил информацию, жду», - сказал Бейбут Атамкулов в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

К слову, в Wikipedia опубликован уже не код TSE, а NQZ. Журналисты не преминули спросить министра об этом.

«О переименовании в Wikipedia не знал: дело в том, что там автоматически электронно делают, а он летит и будет сейчас письменно мне докладывать. Он еще в пути (о председателе Комитета гражданской авиации Талгате Ластаеве, прим. ред)», - отметил глава ведомства.

«Там планировалось NQZ, но я могу ошибиться. И из моих уст прозвучит неверная информация», - добавил он.