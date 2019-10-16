-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:29
-
-
-
-
-
вчера 18:58
Что известно о новом коде столичного аэропорта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов прокомментировал запланированное изменение кода аэропорта Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По коду аэропорта работа идет. Председатель КГА Талгат Ластаев должен сегодня вернуться из Польши. Там было шесть вариантов предложено. Честно говоря, я еще не получил информацию, жду», - сказал Бейбут Атамкулов в кулуарах Мажилиса Парламента РК.
К слову, в Wikipedia опубликован уже не код TSE, а NQZ. Журналисты не преминули спросить министра об этом.
«О переименовании в Wikipedia не знал: дело в том, что там автоматически электронно делают, а он летит и будет сейчас письменно мне докладывать. Он еще в пути (о председателе Комитета гражданской авиации Талгате Ластаеве, прим. ред)», - отметил глава ведомства.
«Там планировалось NQZ, но я могу ошибиться. И из моих уст прозвучит неверная информация», - добавил он.
- Дарига Назарбаева провела ряд встреч на полях Всемирного саммита лидеров по борьбе с раком
- Грузовые станции Казахстана принимают заявки на перевозку грузов в режиме онлайн
- Как Казахстан борется с онкозаболеваниями, рассказал Бердибек Сапарбаев
- Нурсултан Назарбаев обратился к участникам Всемирного саммита лидеров по борьбе с раком
- На левобережье столицы проверят правильность использования госсимволов
- Столичного коллектора наказали за нецензурную брань
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана