Что известно о новом главном тренере «Кайрата»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Чем знаменит новый главный тренер «Кайрата» Андрей Карпович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Андрей Карпович родился 18 января 1981 года в Семипалатинске, воспитанник знаменитой семипалатинской школы футбола.

Первым профессиональным клубом Андрея Карповича в качестве игрока был семипалатинский «Елимай», где он играл с 1998 по 2000 годы. В его составе стал чемпионом РК.

Затем он перебрался в павлодарский «Иртыш», а в 2002-2003 годах играл за российский клуб «Ростсельмаш» из Ростова.

Был в карьере Карповича еще один российский клуб - московское «Динамо» в 2007-2008 годах. Но до этого он поиграл за алматинский «Кайрат», став в его составе во второй раз чемпионом страны, выступая в составе команды в том числе в играх Лиги Чемпионов со словацкой «Артмедией», которую тренировал тогда Владимир Вайсс.

С 2010 года играл исключительно в казахстанских клубах - «Актобе», «Локомотив/Астана», «Ордабасы», «Шахтер». Последним клубом стал «Алтай» из родного Семея.

В национальной сборной Казахстана играл с 2000 года, в дебютном матче Казахстана под эгидой УЕФА, в отборе на Чемпионат мира-2006 с Украиной в Алматы 8 сентября 2004 года забил гол, ставший первым для нашей команды в официальных матчах под эгидой УЕФА. Тогда казахстанцы проиграли 1:2.

Карьеру в сборной завершил в 2014-м, а игровую карьеру - в конце 2016го. С 2017 года - старший тренер ФК «Кайрат» .

В 2004 и 2005 году признавался лучшим центральным полузащитником Казахстана.

Фото: prosports.kz