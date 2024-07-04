Что известно о новом Генсеке ШОС Нурлане Ермекбаеве

Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества назначен Нурлан Ермекбаев, на этом посту он сменил Чжан Мина, который возглавлял организацию с 1 января 2022 года. Что известно о новом Генсеке ШОС, читайте в материале агентства Kazinform.

Нурлан Байузакович Ермекбаев родился 1 января 1963 года городе Шымкенте в Южно-Казахстанской области. С отличием в 1986 году с окончил восточный факультет Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР по специальности «Офицер со знанием китайского и английского языков». В 1996 году окончил Казахскую академию архитектуры и строительства по специальности «Инженер-экономист». Служил на различных должностях в Анголе, Китае, Австрии, Сингапуре. Имеет звание генерал-лейтенанта. В разные годы был послом во Вьетнаме, Китае, Южной Корее, возглавлял представительство АО «Народный банк Казахстана» в Пекине, Центр внешней политики Администрации Президента. Осенью 2016 года в Казахстане впервые было создано Министерство по делам религий и гражданского общества, Нурлан Ермекбаев стал первым министром этого ведомства и возглавлял его полтора года. В августе 2018 года он был назначен министром обороны РК.

В бытность Нурлана Ермекбаева министром Казахстан в 2018 и 2019 годах впервые направил в Ливан солдат-миротворцев и военных медиков. Также в эти годы случилось несколько трагических чрезвычайных происшествий в частях Министерства обороны. В конце марта 2019 года на учениях военный вертолет потерпел крушение в Кызылординской области. В авиакатастрофе погибли 13 военных. Тогда министр обороны Нурлан Ермекбаев сразу прибыл на место крушения, по его указанию была сформирована специальная комиссия по расследованию, также он распорядился выплатить семье каждого погибшего по миллиону тенге.

А 24 июня этого же года в городе Арысь произошел взрыв на складе войсковой части, погибли четыре человека, 89 были госпитализированы. Трагедия задела не только военнослужащих, но и мирных жителей. После трагедии в Арыси Нурлан Ермекбаев создал в Министерстве обороны Главное управление боеприпасов, в компетенцию которого вошли вопросы обеспечения учета, хранения, расхода боеприпасов и заверил, что вблизи населенных пунктов в Казахстане больше никогда не будут размещаться склады с боеприпасами.

В 2020 году началась пандемия COVID-19, в стране было введено чрезвычайное положение. Нурлан Ермекбаев вошел в состав специальной комиссии по борьбе с коронавирусом. Он направил на борьбу с ковид военных медиков и призвал на специальные сборы военнообязанных. В течение года более 13 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил привлекались к работам по борьбе с коронавирусом – дезинфекции, дежурству на блок-постах, патрулированию.

В настоящее время Нурлан Ермекбаев является заместителем Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, на эту должность он был назначен в 2023 году.