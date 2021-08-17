Что известно о крушении Ил-112В в Подмосковье

МОСКВА. ТАСС. КАЗИНФОРМ - Единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В 17 августа потерпел крушение в Подмосковье. По имеющимся данным, погибли все три человека, которые находились на борту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Что произошло

Самолет потерпел крушение при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Перед падением правый двигатель самолета загорелся, после чего тот накренился на правый борт, стал терять скорость, перевернулся и упал. По имеющимся данным, воздушное судно полностью сгорело.

На борту находились три человека, командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Именно он был за штурвалом Ил-112В во время его первого полета 30 марта 2019 года.

По предварительным данным, никто из членов экипажа не выжил.

Как расследуют ЧП

В ОАК заявили, что выяснением причины аварии займется соответствующая комиссия.

Позднее в госкорпорации «Ростех» (ОАК входит в ее состав) сообщили, что будет создана внутренняя комиссия с привлечением специалистов авиастроительных заводов и научно-исследовательских институтов.

Причина произошедшего официально не называлась, также пока нет данных, что могло привести к возгоранию правого двигателя. По словам источника ТАСС, экипаж успел доложить о пожаре на борту.

Что известно о самолете

Ил-112В - легкий турбовинтовой военно-транспортный самолет, который разрабатывается для замены советских Ан-24 и Ан-26. Изначально он проектировался как пассажирский, позднее началось создание военной версии.

В 2003 году Ил-112 победил в конкурсе Минобороны РФ на лучший проект легкого военно-транспортного самолета, но в 2010-2011 годах военные отказались от реализации программы в пользу Ан-140, разработанного на Украине. Новый контракт на завершение опытно-конструкторских работ и производство первых опытных машин был выдан уже осенью 2014 года.

Первый полет Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года. Испытания шли сложно - сообщалось, в частности, что самолет получился слишком тяжелым.

13 августа 2021 года единственный летный образец Ил-112В прибыл из Воронежа в подмосковный Жуковский для подготовки к участию в международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Длина самолета составляет 24,15 метра, размах крыла - 27,15 метра, максимальная взлетная масса - 21 тонна (в том числе до 5 тонн полезной нагрузки). Крейсерская скорость полета - 450-500 км/ч.