Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» разбился в среду в районе населенного пункта Пивовариха недалеко от Иркутска. Спасатели обнаружили тела семерых членов экипажа. Что известно об авиакатастрофе на данный момент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Ан-12 пропал с радаров в 14:45 по московскому времени при заходе на посадку в Иркутске. Перед этим экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг.

Спасатели обнаружили место крушения рядом с селом Пивовариха.

При падении борт загорелся, из-за разлившегося топлива площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.

Все находившиеся на борту погибли, заявил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По данным властей, в самолете находился только экипаж, состоявший из граждан России, Белоруссии и Украины.

При этом в прокуратуре допустили, что в самолете могли находиться двое пассажиров.

О возможных причинах крушения официально не сообщалось. В авиационных службах сообщили ТАСС, что в качестве версий рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность, например отказ двигателя из-за столкновения с птицами.

По словам пресс-секретаря аэропорта Иркутска Клима Куликова, при посадке самолета шел сильный мокрый снег, который ограничивал видимость.

МЧС открыло телефон горячей линии: 8(3952) 40-99-99.

По факту крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации. Его передали в центральный аппарат СК.

На месте происшествия работают 100 спасателей, направлены несколько бригад скорой помощи.

Для идентификации тел будет проведена ДНК-экспертиза.

Как сообщили в Росавиации, Ан-12 возвращался после доставки продуктов на Чукотку.

Разбившийся самолет, как сообщил источник ТАСС в авиаслужбах, эксплуатировался с 1968 года. При этом, как указывают в экстренных службах, борт перед вылетом был в нормальном техническом состоянии.

Экипаж воздушного судна имел большой опыт полетов, в особенности командир, сообщил представитель авиакомпании, которой принадлежит самолет.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-12 разбился под Иркутском, место его крушения обнаружено.



