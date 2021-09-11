Что известно о казахстанской вакцине против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства отечественные ученые разработали казахстанскую вакцину против коронавируса QazCovid-In, выпускаемую под брендом QazVac, которая показала высокие результаты и эффективность в борьбе с КВИ. Созданная на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности вакцина пользуется большим спросом у жителей столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Об эффективности отечественной вакцины против КВИ говорил Глава государства в своем Послании народу Казахстана.

«Пандемия все еще не отступает во всем мире. Каждый день тысячи наших граждан заболевают, многие уходят из жизни. Мы немедленно предприняли меры по борьбе с пандемией, не теряя времени. Казахстан - одно из немногих государств в мире, разработавшее вакцину против коронавируса. Нет никаких сомнений в том, что наша вакцина эффективна и безопасна. Сейчас к QazVac проявляют интерес в других странах», - сказал Президент Казахстана.

Инактивированная вакцина QazVac была выпущена в апреле 2021 года, за этот период на склады ТОО «СК-Фармация» поставлен 1 млн доз вакцины. По информации разработчика, генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, интерес к отечественному препарату проявила Швейцария, которая выразила готовность сотрудничать.

«Все клинические исследования по третьей фазе завершены. 9 июля нами были собраны последние анализы, после чего проходила обработка, статистический анализ огромного пласта данных, участвовало 3 тысячи человек. Параметров было достаточно большое количество. В конце июля мы подготовили заключительный отчет по третьей фазе и по всему клиническому исследованию. С апреля по сегодняшний день мы произвели и уже поставили на склады «СК-Фармация 1 млн доз вакцины. 25 тысяч доз поставлены в Кыргызстан, где также зарегистрирована наша вакцина», - сообщила она.

Кунсулу Закарья отметила, что в случае регистрации QazVac в Швейцарии, для отечественной вакцины могут открыться поставки в многие страны Африки и Латинской Америки.

«Кроме этого? поступило 12 заявлений от других стран, из них наиболее перспективными в рамках емкости рынка являются страны Юго-Восточной Азии», - добавила она.

Ученые отмечают, что QazVac эффективен как в борьбе с так называемым «уханьским», так и дельта-штаммом коронавируса. Одним из преимуществ отечественной вакцины являются и условия ее хранения. Если вакцина «Sputnik V» хранится в холодильнике при температуре -18 градусов, то QazVac - при температуре 2-8 градусов.

«Я специально ждал казахстанскую вакцину, чтобы получить именно ее. Я думаю, что ученые, представители биологической безопасности разработали вакцину QazVac на очень высоком уровне. После вакцинации я не заметил никаких побочных эффектов. Чувствовал себя хорошо», - отметил астанчанин Арын Орсариев.

Стоит отметить, что вакцинация во всем мире признана единственным эффективным средством борьбы с пандемией COVID-19. Только благодаря вакцине можно сформировать коллективный иммунитет и вернуться в прежний доковидный ритм жизни. Ученые и врачи отмечают, что вакцинированные заражаются коронавирусом гораздо реже и даже в таком случае заболевание будет протекать без сильных осложнений и летальных исходов. Учитывая, что вирус постоянно мутирует, чем быстрее граждане пройдут иммунизацию, тем больше жизней удастся спасти и остановить распространение опасной болезни. В пользу этого выступают не только медработники, которые сутки напролет в стационарах борются за здоровье пациентов, но и общественные деятели, спортсмены, артисты, волонтеры, известные личности и жители столицы.

На сегодня первым компонентом вакцины от КВИ в столице привились почти 418 тысяч человек, полную иммунизацию прошли свыше 358 тысяч граждан.