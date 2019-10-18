Что известно о кадровом резерве казахстанских судей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Высшего судебного совета, судья Верховного суда РК Нуржан Джолдасбеков озвучил механизм формирования судейского кадрового резерва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законодательными поправками в марте текущего года в ведение Совета полностью переданы вопросы формирования кадрового резерва (ранее Комиссия по кадровому резерву находилась при Верховном Суде, а результаты ее работы утверждались на заседании Совета)», - сказал Нуржан Джолдасбеков на международном круглом столе «Перспективы кадровой политики в судебной системе».

При этом, по его словам, качественно изменен порядок формирования и ведения резерва, который стал более открытым и объективным, а при его формировании активно используются положительно себя зарекомендовавшие элементы новой системы конкурсного отбора судей, основанные на прозрачных и конкурентных механизмах, позволяющих обеспечить эффективность и качество резерва.

«Лица, состоящие в кадровом резерве, будут иметь преимущество при участии в конкурсе на вакантные судейские должности. Кроме того, с ними будет проводиться активная работа по углубленному изучению их деловых качеств, по повышению их профессионального мастерства и совершенствованию организаторских навыков», - отметил судья.

Спикер также дополнительно сообщил, что в целях обеспечения гарантий независимости судей, объективности рассмотрения дисциплинарных материалов вопросы ответственности судей также были переданы из Верховного Суда в ведение Высшего Судебного Совета.