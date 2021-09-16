Что известно о качестве воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- О качестве питьевой воды в Алматы рассказали в ГКП «Алматы Су», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам официального представителя ГКП «Алматы Су» Серика Шагирова, Алматы в плане водности является уникальным регионом. Дефицит воды в обозримом и необозримом будущем алматинцам не грозит. Город имеет источники питьевой воды в виде горных рек, имеются значительные запасы подземных вод, глубина скважин от 150 до 500 метров, все источники не подвержены загрязнению. Это позволяет обеспечить город качественной водой, исходная вода по качеству не изменилась за последние несколько десятилетий.

«Структура водоснабжения включает в себя более 386 скважин глубиной 300-500 метров. Они расположены как внутри города, так и за его пределами. Большую часть Медеуского района и всю верхнюю зону обеспечивает фильтровальная станция «Медеу», где происходит водоподготовка горной воды из реки Малая Алматинка и ее притоков. Головные очистные сооружения готовят воду из реки Большая Алматинка и обеспечивают водой Бостандыкский и частично Алмалинский районы. Еще есть две реки: Каргалы и Аксай. Они являются источником водоснабжения верхней части Наурызбайского района.

Вода имеет сбалансированный химический состав. В исходной воде нет тяжелых металлов. Тем не менее, идет строгий контроль соответствия воды всем необходимым санитарным нормам»,- рассказал Серик Шагиров в ходе телефонного разговора корреспонденту агентства.

Спикер отметил, что основная задача водозаборных сооружений, особенно в период паводков, заключается в том, чтобы вычленить из воды различные взвеси.

«Аттестованная лаборатория при «Алматы Су» следит за качеством воды на всех этапах очистки и доставки до потребителя. Работа ведется под непосредственным контролем СЭС. Общее количество снимаемых проб воды - 60–70 тысяч в год»,- пояснил он.

Кроме того, мы спросили, чем обусловлена жесткость воды.

«К образованию накипи в чайнике приводит наличие солей магния и кальция. Большое их количество содержится в артезианской воде. Они же влияют на жесткость. Согласно санитарным нормам, она не должна превышать 7 моль на 1 куб. м. Показатели средней жесткости воды в Алматы, в зависимости от источника, колеблются в районе 1.5-5 моль. Южная часть города снабжается горной водой, с жесткостью 1-1,5 мг-экв./л, в районах, где идет смешение горной и подземной воды, ее показатели составляют 2-4 мг-экв./л, в зонах, обеспеченных только подземными источниками (восточная и северная части города) - 3,5-6 мг-экв./л, что определяется как средняя жесткость. Накипь к качеству воды отношения не имеет. С ней мы получаем необходимые организму вещества. К примеру, дистиллированная вода, или, как еще ее называют, «мертвая», попросту вымывает все полезные микроэлементы из организма, что приводит к негативным последствиям. Водопроводная вода не нуждается в дополнительной фильтрации», - объяснил представитель предприятия.

Прежде чем попасть в краны потребителей, вода из горных рек проходит очистку в несколько этапов.

«Вода проходит 10-15-часовой цикл очистки в четыре этапа. На первом она с водозабора попадает в отстойник - большой круглый бассейн со специальными перегородками. Здесь задерживаются любые крупные и мелкие взвеси. Отстойники используются нескольких видов: спиральный, вертикальный и горизонтальный.

На втором этапе добавляется специальное вещество - коагулянт. Он склеивает мелкие частички, после чего они поднимаются на поверхность. В качестве реагентов для коагуляции применяется железо хлорное, сернокислый алюминий.

На третьем этапе воду проводят через фильтры, которые представляют собой огромные бетонные емкости с керамзитом и кварцевым песком на дне. На одном водозаборе их около 24 штук. В качестве загрузочного материала, задача которого и состоит непосредственно в очистке, на головных очистных сооружениях используется гранулированный керамзит и кварцевый песок. Промывка фильтров идет постоянно.

После этого наступает четвертый этап - обеззараживание, К слову, сегодня для этого не используют газообразный хлор, как это было до 2009 года. Сейчас применяется гипохлорит натрия, получаемый при электролизе поваренной соли», - заключил Серик Шагиров.