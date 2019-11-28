Что известно о хронической обструктивной болезни легких

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – ХОБЛ является заболеванием легких, при котором человеку трудно дышать, сообщают специалисты Мангистауского центра ЗОЖ, передает МИА «Казинформ».

«ХОБЛ является заболеванием легких, при котором человеку трудно дышать. Это обусловлено повреждением легких на протяжении многих лет, как правило, от курения. В большинстве случаев ХОБЛ вызвана курением. На протяжении многих лет вдыхание табачного дыма раздражает дыхательные пути и разрушает эластичные волокна в альвеолах (пузырьковидное образование в лёгких), легких. Пассивное курение также очень вредно», - сообщают специалисты Мангистауского центра ЗОЖ.

К другим факторам, которые могут стать причиной возникновения ХОБЛ, относят вдыхание химических паров, пыли и загрязненного воздуха в течение длительного периода времени. ХОБЛ развивается также на фоне хронического бронхита и эмфиземы легких. Обычно процесс разрушения ткани легких занимает много лет, до появления первых симптомов болезни, поэтому ХОБЛ является наиболее распространенным среди людей старшего возраста.

Кроме того, вероятность возникновения ХОБЛ увеличивается, если у человека было много серьезных инфекционных заболеваний легких на протяжении всей жизни, начиная с раннего детского возраста.

Основными симптомами ХОБЛ являются длительный (хронический) кашель с мокротой, а также одышка, усиливающаяся при физических нагрузках.