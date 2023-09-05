Что известно о главе нового Министерства водных ресурсов и ирригации РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создано Министерство водных ресурсов и ирригации. Ведомство возглавил Нуржан Нуржигитов. Что известно о новом министре, читайте в материале МИА «Казинформ».

Нуржигитов Нуржан Молдиярович родился в 1967 году. В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности «Инженер-механик», в 2008 году-Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «Экономика». Кандидат технических наук, почетный профессор Казахского национального аграрного университета.

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе имени Максима Горького Жуалынского района.

В разные годы работал главным инженером агробизнеса имени Толе би, специалистом, главным специалистом аппарата акима Жуалынского района, заведующим отделом, руководителем отдела предпринимательства акимата Жуалынского района, главным инспектором, заведующим отделом аппарата акима Жамбылской области, заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области, руководителем управления, заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области. Работал руководителем управления сельского хозяйства Жамбылской области, руководителем Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области. Был акимом Байзакского района, заместителем акима Жамбылской области. С апреля 2022 года занимал должность акима Жамбылской области.

Находясь на должности акима Жамбылской области, Нуржан Нуржигитов проинспектировал ход модернизации оросительных систем региона.

Акиму доложили о реконструкции каналов Куат, Кошан, Жамбыл, Мейирман, Раис. Аким области ознакомился с ходом реконструкции и поручил усилить контроль за обеспечением подачи поливной воды фермерам с 1 апреля.

Как пояснили в дирекции РГП «Казводхоз», ежегодно с аграриями составляется договор, в котором прописывается наименование сельхозкультур на земле этого конкретного крестьянского хозяйства. У каждой культуры есть свой норматив полива, начиная от 10 тысяч кубометров воды. Подается заявка, исходя из которой устанавливается лимит на водоподачу. Если крестьянское хозяйство проигнорирует этот момент, то потом придется столкнуться с трудностями полива.

«Если РГП «Казводхоз», учитывая различные сложности, отказывается от соглашения, то крестьянам следует заменить культуры на менее влаголюбивые. Данное соглашение необходимо для того, чтобы в период вегетации между двумя сторонами не возникло недопонимания», - подчеркнул Нуржан Нуржигитов и поручил ответственным лицам постоянно контролировать строительный процесс на каналах и наполнение водохранилищ в Жамбылской области

Он также раскритиковал подрядчиков за срыв ввода в эксплуатацию онкоцентра в Таразе

«Главой государства поставлены задачи по достижению улучшения показателей здоровья и повышению качества жизни, снижению инвалидности и смертности. Строительство Центра онкологии и хирургии - очень важный проект для области. А подрядчики не управились в срок со сдачей такого крупного объекта. Один из подрядчиков затянул с запуском аппарата МРТ. Дан срок до 2 мая. Если компании не будут выполнять свои обязательства, нужно расторгнуть контракты», - сказал Н. Нуржигитов.

С сентября 2023 года Нуржан Нуржигитов - министр водных ресурсов и ирригации.

Отметим, что о создании Министерства водных ресурсов и ирригации Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил 1 сентября во время своего Послания народу Казахстана.