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Что известно о гидрологической ситуации на водоемах Шымкента

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Апреля 2021, 22:41
Что известно о гидрологической ситуации на водоемах Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Уровень воды на водохранилищах Бадам, Тогус, Текесу, Акжар, расположенных на территории города, является стабильным. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный аккаунт акимата города в Instagram.

По словам специалистов, ежесуточное поступление воды в водохранилища составляет от 1 до 5,5 кубометров. В связи с частыми выпадениями осадков сотрудники департамента по ЧС города Шымкент ежедневно проводят мониторинг водохранилищ. По состоянию на 5 апреля 2021 года водохранилища заполнены до 70%.

«На сегодняшний день подтоплений населенных пунктов, социально значимых, потенциально опасных и других важных объектов не прогнозируется», - говорится в сообщении.


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