Что известно о футбольном клубе, который приобрел Михаил Ломтадзе

Михаил Ломтадзе, расположившийся на 581-м месте в списке миллиардеров Forbes, стал мажоритарным акционером профессионального английского футбольного клуба «Уайкомб Уондерерс», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Компания Ломтадзе Blue Ocean Partners II Limited приобрела 90% акций клуба, который в этом сезоне занял 10-е место в английской Лиге 1 — третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги и Чемпионшипа.

— Наша цель — добиться долгосрочного успеха как на поле, так и за его пределами, одновременно создавая финансово устойчивый клуб. Футбольный мир развивается очень быстро, и нашим приоритетом будет интеграция аналитики данных и технологий, чтобы поднять эффективность клуба на новый уровень, — приводятся слова Ломтадзе на сайте клуба.

Михаил Ломтадзе, бизнесмен Эдуард Вышняков и британский спортивный функционер Дэниел Райс назначены директорами футбольного клуба. Роберт Коухиг продолжит исполнять обязанности председателя Совета директоров.

Согласно финансовой отчетности на 30 июня 2023 года, совокупный капитал (total equity) английской компании Wycombe Wanderers Football Club Limited, через которую собственники управляют футбольным клубом «Уайкомб Уондерерс», составляет 3 812 814 фунтов стерлингов.

По данным сайта Transfermarkt, общая стоимость игроков мужской команды «Уайкомб Уондерерс» превышает 7,8 млн. евро. Стадион «Адамс Парк», где проводит домашние матчи клуб, расположен в 30 км от Лондона и вмещает 10 тысяч зрителей.

«Уайкомб Уондерерс» основан в 1887 году как любительский футбольный клуб. Команда достигла своего первого значительного успеха, выиграв Кубок Англии по футболу среди любителей в 1931 году. В 1993 году она стала частью английской футбольной лиги. С тех пор клуб перемещался между 1 и 2 лигами, а сезон 2020/21 даже проведя в Чемпионшипе, хотя через год вернулся в лигу ниже.