Что известно о 24 новых случаях коронавируса в ЗКО

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области зарегистрированы 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами по состоянию на 13 июня 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

10 пациентов проходили обследование как контактные с ранее выявленными больными, 14 человек - по эпидпоказаниям.

Два пациента являются жителями района Байтерек, один - Бокейординского, еще один - Сырымского района, а остальные 20 пациентов - жители города Уральска.

По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был подтвержден диагноз COVID-19. Больные госпитализированы в инфекционный стационар.

Выявлены все контактные лица и взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 13 июня года в области выявлено 937 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровел 521 человек.