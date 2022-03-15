Что изменится в законе «О защите прав потребителей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Серик Кусаинов в ходе встречи с журналистами рассказал о том, что конкретно изменится с принятием закона «О защите прав потребителей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С принятием нового закона «О защите прав потребителей» мы надеемся, что система будет эффективной и всесторонней. Во-первых, уменьшится количество инстанций, чтобы защитить права потребителей. Во-вторых, будет создан мощный институт, вне государственный, который будет защищать права потребителей и станет стратегическим партнером уполномоченного органа в сфере защиты прав потребителей, будет омбудсмен, который напрямую доведет до Главы государства существующие проблемы в сфере защиты прав потребителей. Кроме того, озвученные пробелы в законодательстве будут устранены. Третье – будут восстановлены нормы в старом законодательстве по защите прав потребителей», - прокомментировал заместитель главы Комитета по защите прав потребителей.

Концепция законопроекта сейчас направлена в Межведомственную комиссию. Срок рассмотрения еще не назначен. После одобрения Межведомственной комиссией концепции законопроекта приступят к третьему этапу разработки самого законопроекта.

«Законодательная подборка играет большую роль в этом вопросе. В 2022 году в рамках закона «О защите прав потребителей» совместно с Министерством образования и науки РК разработаем мероприятия по просвещению и повышению правовой грамотности по вопросам защиты своих прав посредством включения соответствующих требований. Потребитель в возникающем потребительском споре является слабой стороной. У предпринимателя есть штаб юристов, бухгалтера, ему в потребительском споре легче, а потребитель – один, потому что согласно закону потребитель - у нас гражданин. Есть люди разного возраста, есть люди более опытные. Повышение их правовой грамотности играет актуальную роль. Мы хотим усилить эти вопросы, подключить неправительственные органы к решению этих вопросов», - добавил он.