Что изменится в системе аттестации педагогов — Минпросвещения РК

Вице-министр отметила, что введение дополнительных выплат и увеличение продолжительности ежегодного трудового отпуска до 56 дней усилили уровень социальной защищенности педагогов и повысили привлекательность профессии. В результате 95% казахстанских педагогов выражают удовлетворенность своей профессией и отмечают достойную оценку педагогического труда со стороны общества.

— С учетом сформировавшейся положительной динамики проводимые реформы переходят на новый, содержательный этап. В этой связи особое стратегическое значение приобретает вопрос кардинального совершенствования системы аттестации педагогов. Действующие механизмы аттестации создают для педагогов избыточную и необоснованную нагрузку. В частности, это связано с затратой большого количества времени на подготовку к тестированию, сложностью формирования портфолио, а также вопросами практической востребованности разработанных авторских материалов. Подобные факторы отвлекают педагога от его ключевой задачи — сосредоточенности на качестве обучения, — сказала Ш. Акпарова.

Как сообщила вице-министр, первое изменение заключается в том, что отменено обязательное тестирование предметных знаний для педагогов. При этом тестирование сохраняется для выпускников, впервые приходящих в педагогическую профессию, педагогов, возобновляющих свою деятельность, а также для руководителей организаций образования, их заместителей и методистов. Деятельность педагога будет оцениваться не по результатам тестирования, а по его повседневной работе и реальному вкладу в качество образования.

В настоящее время обозначен приоритет постепенного снижения зависимости от единого национального тестирования и перехода к гибридной модели оценки при отборе в педагогические вузы, предусматривающей наряду с результатами тестирования проведение специальных экзаменов. Кроме того, усилены требования к поступлению на педагогические специальности: пороговый балл повышен до 75. Таким образом, требования к кандидатам на профессию учителя ужесточаются, и уже на этапе поступления в вузы осуществляется отбор наиболее способных и мотивированных абитуриентов.

Второе изменение — из требований к аттестации исключены написание эссе, публикация научных статей, разработка авторских программ и учебно-методических материалов. Третье изменение — полная цифровизация процесса. Аттестация по всем квалификационным категориям будет осуществляться через платформу «Ұстаз», интегрированную с информационными системами.

Ш. Акпарова пояснила, что, в соответствии с действующим законодательством, педагогам, успешно прошедшим тестирование, набравшим пороговый балл и сформировавшим портфолио в соответствии с установленными требованиями, доплата по заявленной квалификационной категории выплачивается с 1 сентября.

Педагогам, не достигшим порогового уровня при первичном тестировании, но имеющим портфолио, соответствующее установленным требованиям, предоставляется возможность повторной сдачи тестирования в июле. В случае, если по итогам повторного тестирования пороговый балл также не будет достигнут, соответствующая квалификационная категория не присваивается, и такие педагоги не смогут участвовать в новой модели аттестации, вводимой с 1 сентября. Педагоги, не желающие проходить повторное тестирование, смогут принять участие в аттестации в рамках новой модели, реализуемой в пилотном режиме, начиная с сентября текущего года.

В заключение вице-министр сообщила, что разработан проект приказа, предусматривающий пилотный этап, в настоящее время он находится на стадии согласования. Дополнительно со всеми заинтересованными сторонами будет проведена разъяснительная работа.

Отметим, что уровень знаний педагогов в стране вырос на 28% после курсов с элементами ИИ.