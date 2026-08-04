Что изменится на «Медеу» после модернизации

Одним из главных этапов станет полная замена технологической плиты ледового поля площадью 10,5 тысячи квадратных метров и системы охлаждения. Новое оборудование позволит поддерживать качественный лед даже при температуре воздуха до +15 °C, что повысит надежность эксплуатации катка в течение сезона.

По данным руководителя городского управления строительства Нурбола Нурсагатова, модернизация также затронет инженерные сети.

Фото: РСК Алматы

Благодаря автоматизации технологических процессов и переводу теплоснабжения на природный газ потребление энергоресурсов сократится на 25–30%, что сделает эксплуатацию комплекса более экономичной и экологичной.

Изменится и спортивная инфраструктура. Под восточной трибуной появятся современные помещения для судей, зона допинг-контроля и восемь просторных раздевалок, соответствующих международным стандартам, площадью по 50 квадратных метров.

Кроме того, после завершения работ обновят гостиницу «Медеу». Она сможет одновременно принимать до 140 спортсменов, что позволит проводить на базе комплекса учебно-тренировочные сборы и международные соревнования.

По словам Нурбола Нурсагатова, все работы выполняются с сохранением исторического облика «Медеу», который включен в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, весной 2025 года стало известно, что легендарный каток будет закрыт на два года для масштабной модернизации.

О том, кто занимается реконструкцией «Медеу» читайте здесь.

Ранее Kazinform рассказал, поможет ли реконструкция Медеу принять турнир конькобежцев на Азиаде-2029 в Алматы.



