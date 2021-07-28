Что изменилось в рейдах мониторинговых групп

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О новшествах в работе мониторинговых групп рассказали в Палате предпринимателей Карагандинской области.

Решением межведомственной группы внесены изменения в алгоритм работы мониторинговых групп. Все рейды необходимо регистрировать на сайте infokazakhstan.kz. Обязательно указывается название объекта и точный адрес, а также состав мониторинговой группы.

Предприниматель заранее не знает о планируемом посещении точки бизнеса, но сможет проверить законность рейда с помощью QR-кода.

После регистрации в системе у группы есть 24 часа на проведение рейда. Акт мониторинга формируется в электронном виде.

«Цифровые технологии исключают человеческий фактор. Тем самым снижаются коррупционные риски. Предприниматель получает доступ к информации о деятельности мониторинговых групп. Мы сможем анализировать результаты», – отметил Алхайдар Аскаров, заместитель директора РПП по правовым вопросам.

Ежедневно будут обобщаться итоги рейдов со статистикой и выявленными нарушениями.

Напомним, мониторинговые группы могут фиксировать нарушения только по пяти санитарным требованиям:

- режим работы;

- запрет на проведение семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- социальная дистанция;

- масочный режим;

- превышение лимита численности посетителей.

У мониторинговых групп нет права штрафовать предпринимателей. В случае выявления нарушений материалы для возбуждения административного дела передаются службе санитарно-эпидемиологического контроля.