Что изменилось в порядке регистрации безработных в Казахстане

Основные изменения:

Уточнён порядок проверки данных: теперь специалист карьерного центра обязан проверять подлинность представленных документов и персональных данных соискателя, используя информацию, полученную из государственных информационных систем и баз данных организаций.

Увеличен срок оказания содействия: карьерный центр теперь предоставляет помощь в поиске подходящей вакансии в течение двух рабочих дней с момента регистрации лица, ищущего работу (ранее — один день).

Автоматическая регистрация в качестве безработного: если в течение двух дней подходящая работа не найдена или гражданин от неё отказался, система АИС «Рынок труда» автоматически регистрирует его как безработного. Система также самостоятельно проверяет достоверность полученных данных через государственные информационные ресурсы.

Оповещение соискателя: информация о регистрации в качестве безработного или об отказе направляется через портал enbek.kz и/или с помощью мобильной связи. По запросу гражданина, специалист центра может выдать уведомление в бумажном виде.

Информирование о выплатах: в течение одного рабочего дня с момента регистрации работник карьерного центра обязан уведомить безработного о перечне документов, необходимых для оформления социальной выплаты по потере работы из Государственного фонда социального страхования.

Срок действия уведомления: информация о регистрации в статусе безработного действует 30 календарных дней с даты выдачи.

Дополнительная проверка данных: портал enbek.kz также сверяет полученную информацию с государственными базами данных по основаниям, указанным в пункте 41 Правил.

Кто не может быть зарегистрирован безработным (по пункту 41 Правил):

не достигшие шестнадцатилетнего возраста;

занятые лица;

лица, достигшие пенсионного возраста;

представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка (дохода), а также другие недостоверные сведения;

студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ, претендующие на участие в активных мерах содействия занятости;

лица, осужденные по решению суда к исправительным работам либо общественным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно.

Что исключено из Правил:

Перечень требований к оказанию государственной услуги «Предоставление информации о регистрации в качестве безработного»;

Форма заявления на предоставление такой информации.

Приказ вступает в силу с 4 июля 2025 года.