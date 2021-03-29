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    12:18, 29 Март 2021 | GMT +6

    Что изменилось с внедрением трехзвенной модели правосудия

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов доложил о резултатах внедрения трехзвенной модели правосудия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года органами расследования принято и направлено на согласование прокурору более 52 тысяч ключевых процессуальных решений (22 тысячи прекращений, более 10 тысяч прерываний сроков, более 12 тысяч признаний подозреваемым, 7 тысяч квалификаций деяний). Также мы добились улучшения материально-технического оснащения органов уголовного преследования», - сказал Санжар Адилов на брифинге в МВД.

    Увеличилось и количество дел, расследуемых в электронном формате.

    «Если на конец 2020 года в электронном формате расследовалось лишь 50%, то за три месяца текущего года уже 70% всех уголовных правонарушений. Внедрение трехзвенной модели уголовного процесса повлекло улучшение деятельности органов досудебного производства. Так, с начала года в 3 раза снизились факты нарушения конституционных прав граждан почти на 64% (с 39 до 14), направления уголовных дел на дополнительное расследование - на 30% (со 190 до 135) и нарушения сроков расследования - на 73% (с 3 000 до 800)», - заключил представитель МВД.

    Напомним, с 1 января 2021 года в Казахстане внедрена трехзвенная модель уголовного процесса в рамках поручения, данного Главой государства 1 сентября 2020 года в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий». В реализацию указанного поручения 20 декабря 2020 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции».





    Теги:
    МВД РК Закон и право Права человека Послание Президента РК-2020 Правоохранительные органы Послание Президента РК
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