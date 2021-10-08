Что из себя представляет сервисная модель полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дорожная карта по реформированию органов внутренних дел, запланированная на 3 года, будет завершена в этом году. Об этом и о многом другом мы побеседовали с советником министра внутренних дел РК Нурдильдой Оразом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Нурдильда Серикович, с 1 января 2019 года была начата дорожная карта реформирования органов внутренних дел. Какие работы были выполнены, каков результат?

- Прежде чем рассказывать о Дорожной карте, я напомню об истории ее возникновения, о том, насколько она необходима. В этом году наша страна отмечает 30-летие Независимости. Как вы знаете, ранее проводились реформы как в органах внутренних дел, так и в правоохранительной сфере в целом. Поэтому, прежде всего, необходимо принять эту дорожную карту как логическое продолжение всего этого. Во-вторых, любой гражданин хочет, чтобы его права, свободы были полностью защищены, и государство должно прилагать к этому все усилия. Потому что, если права и свободы граждан не защищены должным образом, не будет развиваться ни экономика, ни бизнес. Даже инвестиции вряд ли будут вливаться в отрасли. И вот в этом направлении один из наиболее важных вопросов – обеспечение отсутствия преступности и общественной безопасности в стране с соблюдением прав и свобод граждан.

В 2019 году по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева была принята дорожная карта. Дорожная карта состоит из 9 больших глав и около 150 направлений, для реализации некоторых нужны значительные средства. А в части, где не нужны средства, нужно проводить организационную работу. Реализация этого документа, запланированного на три года, завершится в этом году. Что касается конкретных мероприятий по реализации дорожной карты, то со стороны общества звучит немало критики в адрес сотрудников органов внутренних дел. В этой связи в рамках Дорожной карты мы сократили численность сотрудников органов внутренних дел на 11%. На 10% сократилось количество сотрудников уголовно-исполнительной системы. Сокращению подверглись1 180 руководителей. Стоит отметить, что раньше было много вакантных должностей. Были сокращены эти должности, проведена четкая штатная организационная работа. В результате мы были лишены свободных рабочих мест, которые висели «в воздухе». Сейчас количество сотрудников полиции на 100 тысяч населения сократилось с 471 до 393. Если сравнить, то в мировой практике, например, в Великобритании, этот показатель составляет 365 полицейских на 100 тыс. населения, во Франции-390. Следовательно, мы немного приблизились к мировому уровню.

Как известно, сейчас век технологий. А большинство преступлений происходит на улицах, во дворах, парках. Поэтому мы увеличили количество камер видеонаблюдения. Если взять пример города Нур-Султан, то в столице работают 24 тысячи камер. Конечно, только 1,5 тысячи из них принадлежат Управлению Центрального управления органов внутренних дел. Остальные установлены в организациях образования, здравоохранения, во дворах многоэтажных жилых домов. Кроме того, есть камеры «Сергек». Все это мы подключаем к центру оперативного управления.

- В рамках данной дорожной карты сервисная модель полиции реализована в Карагандинской области, как пилотный проект. Основное направление проекта звучит, как «полиция для народа, народ помогает полиции». Насколько этот принцип реализован в регионе, где внедрен пилотный проект?

- Как я уже отмечал, свобода, права, безопасность граждан должны быть основным направлением для любого государства. Учитывая это, Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил в своих посланиях о том, что права граждан не должны ущемляться, что права людей должны быть защищены даже в уголовном процессе. В этой связи министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев дал конкретные поручения всем управлениям ведомства и взялся за сервисную модель полиции. Что такое сервисная модель? Всем известно, что такое сервис. То есть мы внедряем эту модель для служения полицейских гражданам. В целом, главная цель и задача органов внутренних дел – борьба с преступностью и обеспечение общественной безопасности. А сервисная модель – это помощь гражданам. Следовательно, первая задача органов внутренних дел – помочь людям, попавшим в беду или в какую-то чрезвычайную ситуацию. Это поручение министра. А что мы для этого сделали? Прежде всего, мы открыли аккаунт каждого руководящего работника в социальной сети. Сейчас аккаунты руководителей всех департаментов и комитетов зарегистрированы в Facebook, и напрямую отвечают на любые вопросы населения.

Да, сервисная модель полиции реализуется в Карагандинской области. Не так давно в Нур-Султане запустили эту модель. Изначально, чтобы запустить сервисную модель полиции в Карагандинском регионе, мы провели анкетирование с целью узнать пожелания граждан. По итогам анкетирования, мы действовали так, чтобы они соответствовали требованиям жителей. Мы создали такую возможность, чтобы с момента регистрации заявление не затягивалось, не отправлялось в архив, то есть совместно с прокурорами быстро принимали решения и сразу направляли в суд. Проще говоря, если у кого-то угнали машину, то в первую очередь необходимо зарегистрировать, а затем согласовать с прокурором. После чего будет возбуждено уголовное дело и начат розыск подозреваемых. А в сервисной модели полиции сразу фиксируют преступление, осматривают камеры в городе и сразу выявляют подозреваемого. В то же время преступление, раскрытое по согласованию с прокурором в режиме онлайн, сразу же направляется в суд. То есть, немало времени сэкономят и жители. Этот пилотный проект мы планируем внедрить во всех регионах до конца года. После полного внедрения, будет разработана концепция перехода на сервисную модель полиции и органы внутренних дел будут работать по принципу данной модели.

- Сегодня наркотики, в том числе синтетические, представляют серьезную опасность для нашего общества. Какие меры предпринимаются министерством для предотвращения распространения наркотиков, особенно среди молодежи? В общем, сколько наркопреступлений было зарегистрировано в этом году? Сколько наркоманов зарегистрировано в стране? Сколько из них проходят принудительное лечение?

- Можно сказать, что наркопреступность – это действительно вызов времени. Сегодня, в эпоху развития информационных технологий, преступники перешли на торговлю наркотическими средствами через социальные сети, сайты в интернете. Особенно растет риск синтетической наркомании. Так, с начала этого года изъято около 41 килограмма синтетических наркотиков. В посылках, поступающих из-за рубежа, также трудно определить, что находится внутри, после того, как внешняя коробка упакована в несколько слоев обертки. В соответствии с поручением министра, ведется включение IT-специалистов в органы внутренних дел, прежде всего в число сотрудников по борьбе с наркотическими средствами. Они следят за сайтами. Существует также система киберконтроля. В этой системе совместно работают органы внутренних дел, национальной безопасности и другие службы. Там, наряду с порнографическими сайтами, отслеживаются и листовки, рекламирующие наркотики. IT-специалисты сразу блокируют такие сайты. Кроме того, сотрудники полиции прилагают усилия, чтобы стереть граффити на стенах домов, гаражах со ссылками на такие сайты. Я думаю, в этом вопросе большая ответственность ложится на родителей. Казалось бы, в обществе борьба с такой напастью должна быть возложена не только на органы внутренних дел. Да, полиция занимается борьбой с преступностью. А разве воспитанием ребенка не должны заниматься родители? Поэтому, родители должны следить за тем, где находятся их дети в свободное время, следить за посещением спортивных кружков. Также необходимо взять под контроль мобильные телефоны. В целом, органы внутренних дел будут продолжать борьбу с наркотиками. Согласно статистическим данным, за 1 год зарегистрировано около 1,5 тыс. преступлений. Почти половина из них относится к синтетическим наркотикам. Закрыто 10 нарколабораторий. Задержаны 6 членов организованной преступной группы. Как вы знаете, среди них известные молодые певцы, которых задержали в Алматы. С наркотиками общество должно бороться сообща.

- Недавно Мажилис одобрил в 1 чтении законопроект, направленный на внесение изменений и дополнений в законодательство по вопросам защиты прав ребенка. Именно в этом законопроекте депутаты добавили норму, направленную на усиление наказания за буллинг и кибербулинг, совершаемые против детей. Однако ни Министерство внутренних дел, ни Генпрокуратура с этим аргументом не согласились. В чем причина?

- Думаю, неправильно говорить, что мы не согласились с нормой. Я хорошо знаком с этой проблемой. Депутаты выступили с инициативой и рассмотрели вопрос о введении специальной статьи. У нас есть отдельные статьи, касающиеся любых оскорблений, изнасилований, насилия, домогательств. Поэтому было предложение органов внутренних дел не вводить отдельную статью за подобные преступления, а оставить действующие виды наказаний. В целом, данный законопроект пока обсуждается. Обсуждаем с общественностью, депутатами, заинтересованными госорганами.

- Спасибо за беседу!