Что из себя представляет паспорт вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о данных, которые содержит в себе паспорт вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для иммунопрофилактики населения нами широко используются возможности IT-технологий путем использования сервиса e-gov mobile «Вакцинация», sms- уведомлений, личного кабинета, а также внедрения паспорта вакцинации в сервисе «Цифровые документы», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

По его словам, паспорт вакцинации содержит данные: какие препараты получил человек, в каких дозах, в какие даты (реализован на 3-х языках); предоставляет возможность продемонстрировать документ по месту требования и открытия доступа с помощью QR-кода.

«Паспорт вакцинации выдается по мере получения двух компонентов вакцины. В настоящее время для интеграции паспорта вакцинации рассматривается вопрос сотрудничества с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. Интеграция паспорта вакцинации с приложением «Ashyq» будет осуществлена с 1 июля 2021 года», - заключил министр.