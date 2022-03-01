Что из себя будут представлять новые формы госконтроля в сфере бизнеса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые формы государственного контроля в сфере бизнеса будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предусмотрено изменение системы государственного контроля и надзора.
Новые формы государственного контроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям», - сказал Алибек Куантыров.
Было отмечено, что в рамках Закона Министерством обеспечено законодательное закрепление нормы по автоматизации системы государственного контроля, обеспечивающее формирование графиков проведения проверок.
Данная норма вступит в силу с 1 января 2023 года.
«При отсутствии такой автоматизации допускается осуществлять контроль только в отношении 5 % от общего количества субъектов контроля. Это позволит упорядочить и сфокусировать органы контроля и надзора на проблемные субъекты бизнеса, при этом снижая административное давление на законопослушных предпринимателей. Глава государства на встрече с предпринимателями также поручил завершить автоматизацию системы государственного контроля», - добавил Алибек Куантыров.
По его словам, данные меры позволят исполнить данное поручение.
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