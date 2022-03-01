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Что из себя будут представлять новые формы госконтроля в сфере бизнеса

1 Марта 2022 11:45
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Что из себя будут представлять новые формы госконтроля в сфере бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые формы государственного контроля в сфере бизнеса будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предусмотрено изменение системы государственного контроля и надзора.

Новые формы государственного контроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям», - сказал Алибек Куантыров.

Было отмечено, что в рамках Закона Министерством обеспечено законодательное закрепление нормы по автоматизации системы государственного контроля, обеспечивающее формирование графиков проведения проверок.

Данная норма вступит в силу с 1 января 2023 года.

«При отсутствии такой автоматизации допускается осуществлять контроль только в отношении 5 % от общего количества субъектов контроля. Это позволит упорядочить и сфокусировать органы контроля и надзора на проблемные субъекты бизнеса, при этом снижая административное давление на законопослушных предпринимателей. Глава государства на встрече с предпринимателями также поручил завершить автоматизацию системы государственного контроля», - добавил Алибек Куантыров.

По его словам, данные меры позволят исполнить данное поручение.


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#Правительство РК   #Бизнес   #Экономика   #Миннацэкономики  
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Автор:

Серик Сабеков

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