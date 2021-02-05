Что интересует заграничных инвесторов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наиболее привлекательными отраслями для иностранных инвестиций в Казахстане стали АПК, информация и связь, фармацевтика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, привёл к снижению экономики Казахстана на 2,6%. При этом по сравнению с общемировым значением и с крупными державами экономика страны понесла меньшие убытки. Так, к примеру, согласно оценке МВФ, в результате последствий COVID-19 глобальный ВВП сократился на 4,4%, в частности экономика США снизилась на 4,3%, Индии — на 10,3%, Японии — на 5,3%, Германии — на 6%, а России — на 4%.

Минимизировать негативные последствия пандемии в РК удалось за счёт мер поддержки экономики страны, инвестиционной активности в несырьевых секторах, роста реального сектора и положительного сальдо торгового баланса, а также увеличения кредитования экономики. В 2020 году рост реального сектора стал экономическим драйвером, составив 2%. Положительные темпы роста демонстрируют почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг. В строительстве рост составил 11,2%, в сфере информации и связи — 8,6%, в сельском хозяйстве — 5,6%, в обрабатывающей промышленности — 3,9%, в образовании — 2,3%.

В целом произошло качественное изменение структуры экономики. В 2020 году доля сегмента переработки в общем объёме промышленного производства выросла с 39,4% до 48,8%. Отмечается двузначный рост лёгкой промышленности, автомобилестроения и производства готовых металлических изделий. Увеличился экспорт обработанных, готовых товаров. Благодаря увеличению производства доля казахстанских товаров в общем потреблении выросла на 4,7 п. п. Таким образом, принятый курс на диверсификацию экономики и развитие несырьевого сектора страны позволил нивелировать негативные последствия кризиса.

Кроме того, несырьевой сектор стал драйвером роста инвестиций в стране. Инвестиции в основной капитал без учёта горнодобывающей промышленности выросли на 14,8% за год.

Более того, определённые несырьевые отрасли экономики продемонстрировали также рост притока иностранных инвестиций на фоне общего снижения показателя по РК. Так, по итогам девяти месяцев 2020 года валовой приток иностранных инвестиций увеличился в сельском хозяйстве (+33,3%, до 12,8 млн долл. США), секторе информации и связи (+50,9%, до 111,6 млн долл. США), производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (+47,1%, до 164 млн долл. США), производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов (+79,6%, до 51,9 млн долл. США).

На начало октября 2020 года в стране с участием иностранных инвесторов реализовывалось порядка 200 инвестиционных проектов в несырьевых отраслях экономики: АПК, ГМК, машиностроении и производстве комплектующих, нефтегазохимии и химической промышленности, секторе использования ВИЭ, сфере транспорта и логистики и других.

В целях увеличения притока иностранных инвестиций в несырьевой сектор экономики Казахстана и предоставления инвесторам поддержки на всех этапах инвестиционного процесса на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) функционирует Фонд прямых инвестиций «Казахстанский инвестиционный фонд развития». Приоритетными отраслями инвестирования являются перерабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс, инфраструктурные проекты (энергетика, транспорт, логистика, IT и т. д.). В 2020 году Казахстанский инвестиционный фонд развития был докапитализирован на 103,8 млрд тг, что говорит о расширении деятельности.

17 ноября 2020 года на заседании Совета иностранных инвесторов Глава государства отметил ряд отраслей, которые имеют специфические конкурентные преимущества. В их числе IT-отрасль, в которую планируется привлечь не менее 500 млрд тг в течение 5 лет. Развитие рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг открывает серьёзные возможности для экспорта, а также помогает предприятиям успешно конкурировать в условиях ориентированной на технологии мировой экономики. Ещё одна приоритетная отрасль — фармацевтика: к 2025 году Казахстан рассчитывает увеличить долю собственного фармпроизводства в стране до 50%. Кроме того, будет активно развиваться производство медицинского оборудования и расходных материалов.

Основная платформа привлечения инвестиций в приоритетные отрасли экономики страны — Международный финансовый центр «Астана». Ключевой фактор, привлекающий казахстанский и зарубежный бизнес в МФЦА — максимальная открытость и прозрачность на всех уровнях. В 2020 году в центре зарегистрировались 287 новых участников. Сейчас в МФЦА зарегистрированы 650 компаний из 49 стран. В сентябре 2020 года процесс регистрации на 100% перешёл в онлайн-формат. Период регистрации был сокращен с 7 дней в 2018 году до 1 дня в 2020 году.

Кроме того, в 2020 году Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг стал подписантом двух многосторонних соглашений:

• расширенный многосторонний меморандум о взаимопонимании IOSCO (EMMoU);

• многосторонний меморандум о взаимопонимании Международной ассоциации органов страхового надзора (IAIS).

Оба соглашения позволяют расширить масштабы глобального сотрудничества в сфере надзора с целью обеспечения надлежащего функционирования рынков и финансовой стабильности.