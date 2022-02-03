Что импортирует Северо-Казахстанская область
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В палате предпринимателей Северо-Казахстанской области выявили приоритетные бизнес-ниши для импортозамещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На коллегии управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития директор региональной палаты предпринимателей Алибек Ашметов рассказал, что за первое полугодие 2021 года доля объема импорта области от республиканского объема составила всего 0,50%.
«Объем импорта области снизился на 25%. На это повлияли, в частности, карантинные и ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19. В топ-10 импортируемых товаров входят различные машины и механизмы, агрегаты, станки и прочее оборудование сельскохозяйственного назначения, крупный рогатый скот и химия сельхозназначения», - сказал А. Ашметов.
Он представил топ импортируемых товаров, которые могут быть импортозамещены и потенциально представляют интерес именно для субъектов малого и среднего бизнеса.
«При обучении по программе «Бастау бизнес» слушателям доводится информация по приоритетным бизнес-нишам согласно анализу. Особое внимание уделяется товарам, которые потенциально могут быть импортозамещены в реалиях нашей области. Например, в качестве примера можно привести производство мётл, щеток, корзиночных плетеных и других изделий из растительных материалов, корпуса и ручки из древесины для инструментов», - отметил А. Ашметов.
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