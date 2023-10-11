Что грозит за неповиновение полицейским в Казахстане

В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 338 фактов неповиновения представителям власти, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, неповиновение законному требованию представителя власти считается серьезным правонарушением. Ответственность за него предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.

Согласно статье кодекса, если правонарушение допущено впервые, то наказанием является штраф в размере 15 МРП (более 51 тысячи тенге) либо 15 суток административного ареста. При повторном нарушении срок ареста увеличивается до 20 суток. Если арест невозможен – его не применяют к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим 18-летнего возраста, лицам с инвалидностью первой и второй групп, женщинам в возрасте старше 58 лет и мужчинам старше 63 лет, мужчинам, в одиночку воспитывающим детей, не достигших 14-летнего возраста, то тогда накладывается штраф в размере 50 МРП (172,5 тысячи тенге).

44-летний сельчанин, устроивший скандал в семье и отказавшийся проследовать за прибывшим по вызову полицейскими, заплатит штраф либо проведет 15 суток под арестом. А 41-летний петропавловец, дебоширивший в квартире матери, под арестом проведет 20 суток. Менее года назад его привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.

И.о. начальника управления полиции Петропавловска Марат Жумалиев отметил, что чаще всего подобные факты имеют место в квартирах, нередко — в увеселительных заведениях, и связаны со злоупотреблением алкоголем.