Что грозит за нарушение температурного режима при хранении вакцин от COVID-19 в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какое наказание грозит за нарушение температурного режима при хранении вакцин от коронавируса, рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Есть две статьи за нарушение санитарных правил, которые предусматривают разный размер штрафов», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов.
Она также добавила, что есть 426 статья КоАП, которая применяется в отношении субъектов, занимающихся этими вопросами, по ней также предусмотрен штраф и год лишения лицензии.
Ранее она прокомментировала вопрос нарушения температурного режима при хранении вакцин.
Айжан Есмагамбетова сообщила, что в Казахстане был зарегистрирован лишь один случай нарушения температурного режима при хранении вакцин. И на сегодня проводится мониторинг ситуации в этом вопросе.
«По результатам таких мониторингов также выявлялись нарушения, которые никак на безопасность и эффективность вакцин не влияли. Это опять-таки были вопросы организационного характера. Вопросы организации потоков вакцинируемых, вопросы организации наблюдения за ними, вопросы исполнения профилактических мер, направленных на соблюдение температурного режима», - пояснила Айжан Есмагамбетова.
Представитель Минздрава пояснила, что всегда должен быть план на случай выключения электроэнергии и так далее. В ряде регионов таких планов не было.
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