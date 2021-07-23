Что грозит за нарушение температурного режима при хранении вакцин от COVID-19 в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какое наказание грозит за нарушение температурного режима при хранении вакцин от коронавируса, рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть две статьи за нарушение санитарных правил, которые предусматривают разный размер штрафов», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов.

Она также добавила, что есть 426 статья КоАП, которая применяется в отношении субъектов, занимающихся этими вопросами, по ней также предусмотрен штраф и год лишения лицензии.

Ранее она прокомментировала вопрос нарушения температурного режима при хранении вакцин.

Айжан Есмагамбетова сообщила, что в Казахстане был зарегистрирован лишь один случай нарушения температурного режима при хранении вакцин. И на сегодня проводится мониторинг ситуации в этом вопросе.

«По результатам таких мониторингов также выявлялись нарушения, которые никак на безопасность и эффективность вакцин не влияли. Это опять-таки были вопросы организационного характера. Вопросы организации потоков вакцинируемых, вопросы организации наблюдения за ними, вопросы исполнения профилактических мер, направленных на соблюдение температурного режима», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Представитель Минздрава пояснила, что всегда должен быть план на случай выключения электроэнергии и так далее. В ряде регионов таких планов не было.