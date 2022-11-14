Что грозит за ложное сообщение об акте терроризма

14 Ноября 2022, 13:30

14 Ноября 2022, 13:30

Что грозит за ложное сообщение об акте терроризма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел напомнили об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа до 5 тысяч МРП, а это сегодня 14,5 млн тенге, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

«С начала года по таким фактам задержаны 34 человека, из которых 17 осуждены к различным видам наказаний. К одному из обвиняемых решением суда применены принудительные меры медицинского характера. Также родители одного из задержанных несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию с наложением штрафа», - заявила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек в ходе еженедельного брифинга.

Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом надо помнить даже школьникам.

«Подлежат возмещению правонарушителями затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. На один выезд спецслужб на такие ложные вызовы затрачивается до 300 тысяч тенге, а ущерб от простоя предприятий и организаций – исчисляться миллионами тенге. Если эти действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей», - сказала представитель ведомства.