НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана указано, что грозит участникам Ashyq с минимальным числом регистрации посетителей по QR-коду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В опубликованном сегодня документе прописан алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq».

1. Участники проекта «Ashyq» исключаются местными исполнительными органами (акиматами) (далее - МИО) из проекта по следующим основаниям:

1) выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте;

2) на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее – МВК);

3) выявление факта не проведения объектом минимального числа регистраций посетителей по QR-коду (check-in), установленного МВК, по результатам 2-х недельной выгрузки.

2. В отношении участников проекта «Ashyq» с минимальным числом регистраций посетителей по QR-коду (check-in), МИО выносится:

1) предварительное предупреждение;

2) при повторном нарушении действующего алгоритма работы, выявленном мониторинговой группой, участник исключается из проекта на 2 недели.

3. Участник, нарушивший алгоритм работы в 3-й раз (по результатам мониторинговой группы), не может вернуться в проект раньше, чем через 2 месяца.

Напомним, сегодня главный санврач РК подписал постановление «О масштабировании проекта Ashyq на объектах предпринимательства», с полным текстом документа можно ознакомиться здесь.