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    20:07, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Что грозит участникам Ashyq  с минимальным числом регистрации посетителей  по QR-коду

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана указано, что грозит участникам Ashyq с минимальным числом регистрации посетителей по QR-коду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В опубликованном сегодня документе прописан алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq».

    1. Участники проекта «Ashyq» исключаются местными исполнительными органами (акиматами) (далее - МИО) из проекта по следующим основаниям:

    1) выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте;

    2) на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее – МВК);

    3) выявление факта не проведения объектом минимального числа регистраций посетителей по QR-коду (check-in), установленного МВК, по результатам 2-х недельной выгрузки.

    2. В отношении участников проекта «Ashyq» с минимальным числом регистраций посетителей по QR-коду (check-in), МИО выносится:

    1) предварительное предупреждение;

    2) при повторном нарушении действующего алгоритма работы, выявленном мониторинговой группой, участник исключается из проекта на 2 недели.

    3. Участник, нарушивший алгоритм работы в 3-й раз (по результатам мониторинговой группы), не может вернуться в проект раньше, чем через 2 месяца.

    Напомним, сегодня главный санврач РК подписал постановление «О масштабировании проекта Ashyq на объектах предпринимательства», с полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Безопасность
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