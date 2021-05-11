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    12:34, 11 Май 2021 | GMT +6

    Что грозит предполагаемому виновнику пожара в ВКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Крупный штраф либо лишение свободы грозит подозреваемому виновнику пожара в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

    Как уже известно, полицией 10 мая начато досудебное расследование по факту уничтожения чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем повлекшее тяжкие последствия и особо крупный ущерб – по части второй статьи 204 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

    Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо лишения свободы сроком до двух лет.

    «Подозреваемый в совершении данного уголовного правонарушения задержан, им является ранее не судимый, работающий 35-летний житель г. Риддера, неосторожное обращение с огнем которого привело к таким тяжким последствиям», – рассказал заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

    В настоящее время департаментом полиции создана специальная следственно-оперативная группа, сотрудниками изучаются видеозаписи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.

    Тщательно проверяются показания свидетелей происшествия, назначены соответствующие экспертизы.

    Расследование уголовного дела находится на контроле Министерства внутренних дел.

    Напомним, полиция задержала подозреваемого виновника пожара в Риддере. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.




    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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