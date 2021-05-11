Что грозит предполагаемому виновнику пожара в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Крупный штраф либо лишение свободы грозит подозреваемому виновнику пожара в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

Как уже известно, полицией 10 мая начато досудебное расследование по факту уничтожения чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем повлекшее тяжкие последствия и особо крупный ущерб – по части второй статьи 204 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо лишения свободы сроком до двух лет.

«Подозреваемый в совершении данного уголовного правонарушения задержан, им является ранее не судимый, работающий 35-летний житель г. Риддера, неосторожное обращение с огнем которого привело к таким тяжким последствиям», – рассказал заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

В настоящее время департаментом полиции создана специальная следственно-оперативная группа, сотрудниками изучаются видеозаписи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.

Тщательно проверяются показания свидетелей происшествия, назначены соответствующие экспертизы.

Расследование уголовного дела находится на контроле Министерства внутренних дел.

Напомним, полиция задержала подозреваемого виновника пожара в Риддере. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.







