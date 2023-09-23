Что думают в Правительстве о предложении депутата поднять МЗП до 300 тысяч тенге

Заместитель Премьер-Министра РК Тамара Дуйсенова прокомментировала слова депутата Мажилиса Рината Заитова о том, что уровень минимального дохода нужно поднять до 300 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

МЗП – это заработная плата неквалифицированного работника, без доплаты и надбавок. То есть каждый работодатель должен выплачивать зарплату не ниже этого показателя. Иначе, при проверке трудовых инспекций, если такие факты будут выявлены, последовать могут штрафы, - сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах форума ко Дню труда в РК.



По ее словам, нужно исходить из экономических возможностей государства.



Средняя зарплата сейчас чуть больше 365 тысяч тенге, вот теперь исходите из того, что сегодня уровень экономики и наши работодатели в этом состоянии могут платить. У нас года три-четыре назад было 28 тысяч, потом 42,5 тысяч, потом стало 60, 70 и 85,5 тысячи рассматривается. Это же прогресс, по сравнению с тем, что это было, - заявила вице-премьер.



Ранее депутат Мажилиса Ринат Заитов заявил о том, что 85 тысяч тенге человеку для проживания в нашей стране недостаточно.