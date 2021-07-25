Что думают костанайские сельчане о выборах местных акимов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области выборы сельских акимов проходят в 19 регионах, выбирают акима в 65 избирательных округах. Корреспондент МИА «Казинформ» поинтересовалась мнениями самих сельчан в разных избирательных участках касательно нового формата проведения выборов.

Стоит отметить, что жители сел проявляют высокую активность в процедуре выборов акимов.

С раннего утра, с 7 часов почти на каждом избирательном участке в регионе уже были желающие отдать свой голос за выбранного кандидата. К примеру, в Пешковском сельском округе Федоровского района пять избирательных участков, где жителям предстоит выбрать одну из трех выдвинутых кандидатур.

Как рассказывает председатель участковой избирательной комиссии № 811 Татьяна Попко, на участке 1016 избирателей, активность проявили уже почти 70-75% избирателей.

Свой долг с утра решил выполнит и сельчанин, пенсионер Алексей Богданов.

«Если мы в одной деревне живем, важно участвовать в голосовании сельского акима. Ждём от выбранного кандидата лучшего, поэтому и пришли голосовать,- считает он. — В деревне вода есть, газ обещают, дороги будут асфальтировать. Я голосую за того кандидата, которого знаю, которому доверяю и уверен в том, что все проблемные вопросы он решит».

Председатель совета ветеранов Пешковского сельского округа Зинаида Ефремова считает, что прийти на голосование - долг каждого сельчанина.

«Я думаю, что все должны прийти на голосование. Выбрать того, который знает все проблемы села, сможет их решить. Правильно, что теперь народ решает, кто будет акимом»,- отметила она.

Экс-аким поселка Октябрьский, ныне пенсионер Владимир Роот сегодня тоже в числе избирателей и уже успел сделать свой выбор, к чему призывает и своих односельчан.

«Именно от нашего выбора зависит судьба нашего поселка. Новый формат выборов акимов сел позволяет внедрить выборность местных органов самоуправления в рамках реализации концепции «Слышащего государства», расширить участие граждан в развитии сельских территорий и решении вопросов местного значения. Также это позволит поэтапно произвести передачу исполнительных и законодательных полномочий на низовой уровень», - считает он.

Свою гражданскую позицию приходят проявить и представители молодого поколения, что отрадно. Ведь им не безразлично будущее своей страны. Одна из них - Регина Усина, представитель молодёжи села Сатай Узункольского района.

«Принимаю участие в прямых выборах сельских акимов на участке № 758. Избирательный участок начал работу уже с 7 утра. И каждый может прийти проголосовать и сделать свой выбор до 20:00 часов. Стоит отметить, что голосование проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм»,- добавила она.

Как считает жительница региона Наталья Логинова, сегодня важный день для каждого сельского округа в области, где проходят выборы.

«Считаю этот день особенным событием - нам предоставили возможность поучаствовать в построении структуры исполнительной власти, в построении будущего в нашем округе. Если ранее акимы сельского округа избирались депутатами маслихата, теперь сами жители будут избирать акима сельского округа на текущих выборах. Это позволит гражданам реализовать свои конституционные права. Приехала проголосовать за счастливое будущее моей маленькой родины»,- подытожила она.

Напомним, 25 июля выборы проходят в 19 регионах Костанайской области, за исключением областного центра. Выбирают акима в 65 избирательных округах, в 59 сельских округах акимы избираются в связи с истечением срока полномочий и только в 6 - в связи с досрочным сложением полномочий.

Средний возраст кандидатов - 43 года. Самый молодой кандидат - 27 лет, самый старший - 62 года.

Наибольшее количество избирателей в Карасуском сельском округе - более 3300. Наименьшее количество - в селе Коктау близ Аркалыка с количеством избирателей - 113.

В Костанайской области каждый пятый кандидат в сельские акимы - женщина. Всег о в регионе зарегистрировано 147 кандидатов в сельские акимы , а за честностью проведения выборов следят более 400 подготовленных наблюдателей

В Костанайской области сегодня утром к голосованию приступили на 173 избирательных участках