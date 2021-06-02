Что думают казахстанцы о семье и детях - исследование КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 июня - в Международный день защиты детей и Всемирный день родителей Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК представляет ответы казахстанцев о семье и детях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КИСИ.

1 июня - Международный день защиты детей. Это один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. А девять лет назад в сентябре 2012 года на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принято решение учредить Всемирный день родителей. Цель праздника – напомнить о роли семьи, родителей в воспитании детей.

Наверное, это закономерно, что в один и тот же день общественность всего мира обращает пристальное внимание и на Детей, и на Родителей! Потому что родители и дети – это единое целое, и счастливым ребенок может быть только у счастливых родителей!

Согласно результатам социологического опроса казахстанцев в возрасте от 18 лет и старше, 82,3% респондентов являются семейными людьми, то есть живут или ранее жили с супругом/супругой. Соответственно, доля не замужних и холостых респондентов составила 17,7%.

Родителями в нашей стране являются 76,6% опрошенных, при этом 58,7% - имеют несовершеннолетних детей, а у 17,9% респондентов дети уже взрослые. Чаще всего в семье есть 2 несовершеннолетних ребенка (36,9%). Примерно в каждой четвертой семье есть либо один ребенок в возрасте до 16 лет, либо трое таких детей. 12,8% респондентов имеют многодетную семью с 4 и более детей.

В ходе социологического опроса казахстанцам был задан вопрос: «Удалось ли Вам в жизни создать счастливую семью и воспитать хороших детей?». Значительное большинство респондентов дали положительные ответы на этот вопрос.

91,8% респондентов утвердительно ответили про счастливую семью. При этом 67,7% из них уже создали свою счастливую семью, а 24,1% респондентов уверены, что это им по силам.

92,7% опрошенных позитивно настроены относительно воспитания хороших детей. По мнению 61,0% респондентов, им уже удалось воспитать хороших детей. Еще 31,7% уверены в том, что смогут воспитать своих детей хорошими людьми.