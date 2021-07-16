Что должны соблюдать жители Нур-Султана в дни Курбан айта, пояснила главный санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова пояснила, как астанчане должны отметить Курбан айт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая сохраняющийся высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди населения города, было подписано мной постановление об ограничительных мероприятиях в дни празднования мусульманского праздника Курбан айт в Нур-Султане. Было установлено проведение обряда жертвоприношения в режиме онлайн (через сайт qurban2021.kz), в специально отведенных местах (убойных пунктах) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, социальной дистанции и обязательным ношением масок, исключив большое скопление людей», - напомнила главный санврач столицы.

Она отметила, что сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе коллективной молитвы «Айт намаз», включая мероприятия на открытом воздухе на территории мечетей, и участие в массовых мероприятиях, посвященных празднованию Курбан айта, в том числе на дому.

Также, по словам С. Бейсеновой, на территории города будет усилен санитарный контроль и надзор. В настоящее время алгоритм жертвоприношения в удаленном режиме или по заказу потребителя прорабатывается с учетом соблюдения санитарных требований.

«Соблюдение санитарных требований в отведенных убойных пунктах будет обеспечиваться специалистами санитарной и ветеринарной службы. Во всех других местах запрещается продажа скота и жертвоприношение в частном секторе. Вместе с тем, мы призываем население отказаться от поездок к родственникам и близким, от массовых сборов. Данные меры приняты для исключения риска заражения и распространения коронавирусной инфекции среди населения города. Прошу каждого из вас с пониманием отнестись к указанным мерам и проявить терпение», - обратилась главный санитарный врач Нур-Султана.

Курбан айт в этом году приходится на 20 июля.

Напомним, в столице с 17 июля ужесточаются карантинные меры.



